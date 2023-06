Lappi lancia il guanto di sfida 

Olbia. La prova spettacolo cittadina che, come nel 2022, ha incantato il pubblico di Olbia, ha aperto ufficialmente la 20ª edizione del Rally Italia Sardegna, 6º round del Campionato del Mondo Wrc che fino a domenica accenderà i riflettori iridati sul capoluogo gallurese e il nord est dell’Isola. Tutte concentrate in 2” le 9 Rally1 al via, ma a chiudere il giovedì in vetta alla classifica dopo i 3,23 chilometri della Olbia-Cabu Abbas sono Esapekka Lappi e Janne Ferm sulla Hyundai i20 N Rally1, che erano stati i più veloci anche nello shakedown corso ieri mattina a Loiri Porto San Paolo.

Ieri pomeriggio l’equipaggio finlandese ha staccato di 0”2 gli estoni Tänak-Järveola, che corrono per difendere la vittoria ottenuta al Ris nel 2022, benché nel frattempo siano passati dalla Hyundai alla Ford. Terzo tempo per il belga della Hyundai, Thierry Neuville, che ha preceduto le Toyota del giapponese Katsuta, del campione del mondo Rovanperä e del francese Ogier. Primo nel Wrc2 Oliver Solberg, figlio di Petter, vincitore della prima edizione del Ris nel lontano 2004. Tra gli italiani, 34º tempo per Gamba-Gonella, 39º per Biolghini-Pudda. Il cappottamento della Ford Fiesta Mk II costringerà al ritiro Francesco Tali e Chiara Corso, in ospedale per accertamenti. Tempi ponderati assegnati ai rimanenti 14 equipaggi.

I sardi

Primi dei sardi Nicola Tali e Massimiliano Frau, in 40ª posizione, seguiti dal gallurese Giuseppe Dettori, che col fidato Carlo Pisano ha chiuso col 44º tempo e incassato 10” di penalità per partenza anticipata. «È una prova spettacolo bellissima, ma trattandosi di una gara lunga ho preferito non correre rischi, oggi cambieremo passo», ha detto Dettori. «La giornata del venerdì è dura, la speciale di 50 km prevede molti cambi di fondo e sarà importantissimo mantenere la concentrazione, bisognerà spingere dove possibile e amministrare nei tratti più accidentati. Il clima decisivo, ci piace l’asciutto ma il bagnato non ci dispiace».

Il venerdì