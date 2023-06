Lappi-Ferm fanno sul serio 

Olbia. Dopo un avvincente venerdì di gare sugli sterrati del 20º Rally Italia Sardegna, con la lunghissima Monte Lerno-Sa Conchedda da 49,90 km capace, come previsto, di rivoluzionare la classifica anche col contributo della pioggia pomeridiana, in vetta ci sono, come ieri, i finlandesi Lappi-Ferm. L’equipaggio Hyundai ha recuperato nel pomeriggio il gap accumulato in mattinata, e ha chiuso con 0”10 di vantaggio su Sebastien Ogier, che nel primo passaggio aveva trionfato a Monte Lerno, a metà giornata precedeva Lappi di 17”, ma non ha mantenuto lo stesso ritmo nel pomeriggio. Bagnato e fango hanno favorito anche il campione del mondo in carica Rovanperä, che ha riscattato una giornata in ombra col successo nella Monte Lerno 2. Oltre un minuto di distacco per Tänak, condizionato da un guasto meccanico, supera i 4’ il ritardo di Sordo,p dopo l’incidente avuto in mattinata.

I sardi

Venerdì sera speciale per il recordman del Ris, Francesco Marrone, che con Francesco Fresu è 41º assoluto e primo dei sardi, alle spalle degli equipaggi Pozzo-Paolo Cottu e Biolghini-Pudda, entrambi con “naviga” isolani. Al 49º Liceri-Mendola, al 55º Schirru-Salis, 58º Dettori-Pisano. Rientreranno domani, col Super Rally, Stefano Marrone-Mele, Mara-Veronica Cottu e Bianco-Pittalis.

Il programma di oggi

Il 6º round del mondiale, organizzato da Aci col supporto della Regione, regalerà un sabato ricco e impegnativo con quattro speciali da ripetere due volte. Si tratta di Coiluna-Loelle (16,28 km, 8.05 e 15.05), Su Filigosu (19,57 km, ore 9.03 e 16.03), Erula-Tula (21,92 km, 10.08 e 17.30) e Tempio Pausania (9,96 km, 11.22 e 18.44). Tula offrirà continui cambi ritmo e di fondo ed è destinata a essere selettiva e complessa. La Tempio, invece, è tornata nella versione 2005 ma con un nuovo finale, tortuoso e insidioso, che conduce da San Bachisio all’Agnata, nei pressi dell’Agriturismo della famiglia De Andrè.