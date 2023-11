L’appello urgente: «Chi ha cuore, lo adotti» 

Ha vissuto tante esperienze difficile ed è stato salvato dopo aver trascorso molti anni in una gabbia. Ora per questo cane (foto in alto a sinistra) serve un miracolo: le persone che lo hanno in custodia da otto anni sono ormai anziane e non riescono più a seguirlo. Così è praticamente solo in un recinto. È vecchio ma meriterebbe di finire i suoi giorni meglio di come ha vissuto per troppo tempo. Chiunque abbia la possibilità di prenderlo si faccia avanti: non è compatibile con altri cani. Informazioni al 3494336588.

Dolcezza

Impossibile resistere alla sua espressione dolcissima. Fragolina (in alto, a destra) aspetta una famiglia che le possa regalare una casa. Per ora si trova nel rifugio Amici degli Animali di Gonnosfanadiga. Chi volesse saperne di più può chiamare il 3486995817.

Cucciolo

Valentino, due mesi e futura taglia media (in basso, a sinistra), fino a pochi giorni fa viveva in campagna. Troppe sofferenze. Ora cerca una nuova sistemazione, in una famiglia. Per info 3925544009 (primo contatto solo wathsapp).

L’appello

Ha tre anni, peso di circa 17 chili, vaccinata, carattere dolce: ora la “piccola bimba” (foto in basso, a destra) cerca una nuova famiglia perché la sua per motivi gravi non può più occuparsi di lei. Telefono (messaggi whatsapp): 3298277492.