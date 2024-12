L’appello: salviamo i murales di Pils 

È passato un anno dalla prematura scomparsa del muralista asseminese Davide Pilloni. Una malattia se l’è portato via all’età di 38 anni, lasciando vergini le potenziali pareti che avrebbe potuto disegnare. Le parole del sindaco, Mario Puddu, pronunciate il giorno della morte del giovane, risuonano ancora come un mantra: «Ci ha lasciati troppo, troppo presto, ma rimarranno le sue opere». Opere che andrebbero salvaguardate.

L’appello

Con un’interrogazione in Consiglio si chiede la tutela e la valorizzazione del patrimonio firmato Pils: l’ha presentata dal gruppo di minoranza capitanato da Niside Muscas.

Il fratello di Davide, il 41enne Giuseppe Pilloni, dal canto suo si è interfacciato personalmente con l’attuale amministrazione, dalla quale ha trovato pieno appoggio per cercare soluzioni volte a restaurare e conservare il più a lungo possibile il patrimonio culturale lasciato in eredità: «Sono contento per la disponibilità che mi è stata dimostrata. Ora c’è solo bisogno di capire come muoversi per preservare i murales di mio fratello. Alcuni andrebbero ripresi e ravvivati, altri protetti perché troppo esposti al sole, ma lasciando integra la loro autenticità».

Giuseppe è il più grande fan di Pils ed è consapevole del valore artistico delle sue creazioni: «Mio fratello Davide nasceva come pittore alla ricerca del realismo figurativo. Non usava la tecnica, più veloce, della bomboletta spray». La maggiore ambizione di Davide era quella di vivere grazie alla sua passione: «Lavorava anche di notte per recuperare tempo e non rinunciare a qualità e precisione dell’opera».

Arte di strada

Dietro all’immediatezza visiva di Pils, “eccellenza asseminese” e direttore del progetto “Innamor’art”, c’era una grande preparazione, dimostrata con la laurea conseguita nel 2009 all’Accademia delle Belle Arti di Bologna. L’artista ha dimostrato poliedricità e grande talento anche in ritratti, “tattoo project” e murali in interno: «I suoi più grandi strumenti di lavoro erano gli smalti e i pennelli - racconta Giuseppe - di cui ne custodisco centinaia».

Del 2016 è “Cervo sardo” disegnato su una vecchia cisterna agricola in località “Is Olias”. C’è poi l’opera storico-documentaristica “Pagine di storia asseminese” nel rione “Montelepre” ispirata all’imprenditore agricolo Angelo Ceconi e inserita nel progetto “Coloriamo Assemini”.

E ancora “Stesso Cielo” del Centro giovani di corso Europa, “Metamorphosis” (tra i più lunghi in Sardegna) nel “Parco del legno” e il murale ambientato nella casa campidanese di piazza Sant’Andrea e nel quale Pils ha reso omaggio al piatto tipico asseminese, la panada di anguille.

L’impegno

«L’amministrazione comunale - ha dichiarato l’assessora alla Cultura Antonella Mostallino - da appena insediata ha avuto questo pensiero e valutato la situazione, considerato che si tratta di opere di rilevante valore artistico e che pertanto la salvaguardia richiede professionalità specifiche e qualificate che non abbiamo in pianta organica. Riteniamo opportuno individuare dei professionisti che avranno il compito di individuare le azioni più opportune per la salvaguardia delle sue opere».

