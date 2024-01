L’appello: «Riaprite le cucine nelle scuole» 

All’Istituto comprensivo 1 e 2 di Pirri, di via Toti, la mensa con la cucina nella scuola dell'Infanzia è stata inaugurata lo scorso ottobre. Dall’autunno scorso 60 bambini e 8 insegnanti consumano cibi caldi preparati all’interno: una novità, voluta dall’amministrazione, che ha comportato un miglioramento dell’offerta, della qualità delle pietanze e del gradimento dei bambini e dalla famiglie. La strategia del Comune è quella di riaprire le cucine all’interno delle scuole, proprio per evitare polemiche e disagi legati al servizio dei pasti “veicolati”, cioè preparati da una ditta esterna e trasportati nelle varie scuole. «È nostra intenzione aprire le mense con cucina in loco», spiega l’assessora all’Istruzione Marina Adamo. «Dopo Pirri, contiamo a breve di poter riaprire anche quella della Rotonda», in via Piero della Francesca, aggiunge.

Un caso a parte è la mensa della scuola Satta, tra le più antiche di Cagliari, chiusa da più di tre anni perché impianti elettrici, antincendio, cucine, etc. non sono a norma. Anche qui, di conseguenza, c’è un servizio catering che garantisce il cibo ad alunni e docenti. Cibo spesso servito tiepido o freddo. Sulla riapertura della cucina spingono da anni docenti e genitori. La competenza investe diverse uffici: lavori pubblici e istruzione. ( ma. mad. )

