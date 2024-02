L’appello: «Lavoriamo in sinergia per accogliere i croceristi» 

«Prepariamoci al meglio per accogliere i crocieristi che arriveranno sulla nostra isola».

Dal centro commerciale naturale di Carloforte Consorzio Arcobaleno, con il presidente Angelo Borghero, arriva un appello a tutte le attività commerciali ed operatori turistici dell’accoglienza. Nei giorni scorsi il sindaco Stefano Rombi ha comunicato che due compagnie di navi da crociera hanno inserito Carloforte nei loro itinerari mediterranei. La prima di queste navi, della compagnia Scenic, sarà sull’isola di San Pietro il 21 maggio. «Come imprenditori dobbiamo usare questo periodo di poco lavoro - dice Angelo Borghero - per prepararci al meglio ad offrire un accoglienza e un’immagine degna della nostra isola quando arriveranno i crocieristi. Dobbiamo farci trovare pronti per cogliere questa opportunità, per fare in modo che Carloforte rientri stabilmente in queste rotte. Per venire incontro alle esigenze dei visitatori, ad esempio, sarebbe utile avere degli orari più flessibili con locali accoglienti e gradevoli». La nave della Scenic, come succederà nel 2025 con la Msc, non attraccherà in porto ma resterà in rada e i crocieristi potranno raggiungere l’isola di San Pietro a bordo di tender. (a.pa.)

