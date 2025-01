L’appello in video della soldatessa rapita: fate presto 

Tel Aviv. «Liri sta male, fate presto. Netanyahu, ora dipende solo da te!». La famiglia di Liri Albag, la soldatessa israeliana di 19 anni rapita da Hamas con altre quattro colleghe il 7 ottobre 2023, «ha il cuore spezzato» dopo aver visto il video che la fazione islamica ha deciso di diffondere, come fa ciclicamente, per esercitare una pressione psicologica su Israele e politica sul premier, a margine delle trattative in corso a Doha per uno scambio di prigionieri. Ieri sera Netanyahu ha sentito i genitori della ragazza, Shiri ed Eli, assicurando di capire la loro sofferenza e che «sono in corso gli sforzi» per riportare a casa Liri e tutti gli ostaggi.

Non è chiaro quando il video, lungo tre minuti e mezzo, sia stato girato ma Albag dice di essere detenuta da oltre 450 giorni, il che fa ritenere che possa essere recente. Dopo un primo diniego a diffondere il filmato, i familiari hanno acconsentito a rendere pubblici solo due fermo immagine: nel primo la ragazza appare seduta, su uno sfondo nero, vestita in tenuta militare e con gli occhi spenti; nel secondo china il capo che si tiene con le mani, in un gesto di evidente disperazione. Il video dimostra che «Liri è viva», hanno sottolineato i familiari che però denunciano: «Questa non è la figlia e la sorella che conosciamo. Non sta bene, il suo grave disagio psicologico è evidente». «Abbiamo visto la nostra eroica Liri sopravvivere e implorare per la sua vita. Si trova a poche decine di chilometri da noi, eppure per 456 giorni non siamo stati in grado di riportarla a casa», hanno aggiunto lanciando «un appello al primo ministro, ai leader mondiali e a tutti coloro che prendono le decisioni», ha insistito la famiglia riferendosi agli altri ostaggi - circa 100 tra vivi e morti - trattenuti nella Striscia di Gaza e alla mediazione in corso per un accordo tra Israele e Hamas, mentre migliaia di persone sono tornate in piazza a Tel Aviv per chiedere un’intesa. Tuttavia, i negoziati per una tregua e lo scambio di prigionieri sembrano essere in stallo.

