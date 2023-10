L’appello in rete: in piazza con le molotov  

Roma. C’è attenzione da parte degli apparati di sicurezza al primo venerdì di preghiera dopo l’attacco di Hamas in Israele. Pronti a cogliere venature estremiste da parte degli imam. Il pericolo è infatti quello dell’avvio di una nuova campagna di radicalizzazione che potrebbe fare proseliti anche in Italia. Ed è stato potenziato anche, ha informato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il monitoraggio di carceri e ambienti antagonisti, nonché le aree di sbarco per il possibile rischio di infiltrazione terroristica nei flussi migratori. Occhio poi alle manifestazioni di solidarietà ai palestinesi in programma nei weekend. In Francia il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin le ha vietate annunciando il fermo degli organizzatori e dei «facinorosi che turbano l’ordine pubblico».

Tanti i fronti da monitorare, compreso quello finanziario che riguarda gli aiuti che dall’Italia potrebbero affluire ad Hamas. In primo piano c’è l’ordine pubblico. Un appello a scendere in piazza «in nome dell’orgogliosa Gaza» con molotov e pietre è stato diffuso su diverse chat da “Arin al Aswad”, la “Tana dei Leoni”, un gruppo armato della resistenza palestinese che avrebbe negli ultimi mesi attratto simpatizzanti anche in Italia, monitorati da forze di polizia ed intelligence. In rete proliferano i messaggi jihadisti.

