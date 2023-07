L’appello: «Donate  il sangue»  

Dieci donazioni ma soprattutto diverse adesioni di nuovi donatori. La mattinata di ieri in piazza Yenne dell’associazione ”DonatoriNati Polizia di Stato”, in collaborazione con l’Avis regionale e i vigili del fuoco, ha centrato l’obiettivo: «Educare giovani e cittadini al valore della solidarietà e all’importanza della donazione di sangue come gesto di responsabilità civile».

I volontari hanno accolto tutti i cittadini che chiedevano informazioni e raccolto le adesioni. Sono passati il questore Paolo Rossi e il sindaco Paolo Truzzu. Presente il presidente nazionale dell’associazione, Claudio Saltari: «Chi dona il sangue dona la vita», ha ricordato. «Bisogna dare il nostro contributo in un periodo dell’anno, l’estate in cui c’è carenza di sangue». Anche il sindaco ha evidenziato l’importanza della donazione: «È un gesto di altruismo», rivolgendosi in particolare alle giovani generazioni. Domani l’associazione sarà a Sassari. (m. v.)

