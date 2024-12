L’appello di Mattarella:  «Difendere l’idea di Stato» 

Conflitti crescenti, il dilagare dell'odio, una polarizzazione selvaggia che divarica, dinamiche politiche incapaci di ascolto reciproco, il bianco e il nero sempre contrapposti in partigianerie senza sfumature. Il tutto condito dall'avanzare senza regole di enormi concentrazioni di ricchezze che si fanno politica: un anti-stato che mina la democrazia nelle sue basi più profonde. È questa l'estrema sintesi dell'allarme del presidente della repubblica che ieri ha raccolto le sue preoccupazioni in un discorso alle alte cariche dello Stato.Dal salone dei corazzieri Mattarella ha voluto aprire una riflessione proprio con le istituzioni salite al Quirinale per gli auguri di Natale. Proprio a loro tutti, dalla premier Giorgia Meloni ai presidenti di Camera e Senato fino ai leader di partito, il capo dello Stato ha svolto un'analisi complessa il cui senso profondo è richiamare l'attenzione sui rischi che sta correndo lo Stato come formula moderna, aggredito dai nuovi poteri forti, in sostanza quelle aziende Over the top (Ott) che ormai concentrano ricchezze inimmaginabili anche per uno Stato di medie dimensioni, che hanno la possibilità di veicolare news e contenuti difficilmente verificabili e che, come ha sottolineato Mattarella, «tengono a sottrarsi a qualsiasi regolamentazione, a partire dagli obblighi fiscali» e costruiscono «circuiti monetari paralleli, privati», come le criptovalute.

