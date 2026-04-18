L’appello di Fratelli d’Italia a sindaco e Giunta: «Rottamazione delle cartelle, il Comune dica sì» 

«La rottamazione delle cartelle esattoriali consentirebbe di estinguere i debiti in contenzioso pendenti nei tre gradi di giudizio fino alla Cassazione, il sindaco Massimo Zedda non può non tenerne conto». Questo l’appello del consigliere comunale di FdI Alessio Mereu che ha presentato un’interrogazione urgente per chiedere alla Giunta di di aderire alla definizione agevolata introdotta nella legge di bilancio dal governo Meloni.

Si tratta della cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali che consente a cittadini e imprese di regolarizzare la propria posizione senza sanzioni e interessi. La misura vale anche per i tributi comunali (Imu e Tari), ma serve un atto formale dell’amministrazione. «Molti dei carichi interessati dalla definizione agevolata riguardino annualità segnate dalla crisi economica generata dalla pandemia», aggiunge il consigliere regionale di FdI Corrado Meloni. «La scadenza del 30 aprile è vicina. Per questo chiediamo al sindaco di chiarire quali siano le intenzioni. Sarebbe incomprensibile lasciare sfumare un’opportunità così importante per la città, una possibilità concreta che il Comune non può permettersi di ignorare», concludono i consiglieri di FdI.

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