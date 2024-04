L’appello di Francesco: «Stop ai venti di guerra» 

CITTÀ DEL VATICANO. Una Pasqua impegnativa quella trascorsa da papa Francesco, che tra stati di “affaticamento”, come quello che la sera del Venerdì Santo l’ha portato a dare forfait alla Via Crucis del Colosseo, e momenti di piglio più energico, come il giro in papamobile tra i 60 mila di Piazza San Pietro domenica tra la messa pasquale e il messaggio “Urbi et Orbi”, ha dedicato gran parte della sua riflessione e predicazione al tema della pace. Anche con un appello finora inedito: «Mentre invito al rispetto dei principi del diritto internazionale, auspico uno scambio generale di tutti i prigionieri tra Russia e Ucraina: tutti per tutti!», ha detto dalla loggia centrale di San Pietro. Inoltre «faccio nuovamente appello a che sia garantita la possibilità di accesso agli aiuti umanitari a Gaza, esortando nuovamente a un pronto rilascio degli ostaggi rapiti il 7 ottobre scorso e a un immediato cessate-il-fuoco nella Striscia».

