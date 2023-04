L’appello di Andrea Mura: sono nelle mani di Solinas 

Alla partenza della “Global Solo Challenge”, la regata velica attorno al mondo in barca a vela in solitario senza assistenza e senza scalo, mancano cinque mesi e Vento di sardegna non è ancora iscritto. Eppure Andrea Mura non vuole arrendersi all’idea che il prossimo 3 settembre da La Coruña, in Spagna, la circumnavigazione del pianeta parta senza di lui.

«Un anno fa, ho inviato alla Regione Autonoma della Sardegna la richiesta di finanziamento dell'ambizioso progetto “Vento di Sardegna”, con numeri mediatici da capogiro sulla promozione internazionale della mia terra», è l’appello del velista cagliaritano, che non ha ancora avuto risposte dalla Regione. «Mi sto preparando da un anno alla sfida sportiva più dura che esista sul pianeta. Sarei il primo sardo a circumnavigare il pianeta in solitario in regata assieme alla plurivittoriosa “Vento di Sardegna”, conosciuta in tutto il mondo per la grafica originaria ed inconfondibile dei 4 Mori, con cui ho vinto almeno una volta tutte le più importanti regate oceaniche alle quali ho partecipato (La Route du Rhum, la Twostar, la Québec-Saint Malo e la Ostar due volte), con un ritorno mediatico internazionale enorme per la promozione della Sardegna».

«Per il 2023 la Regione ha finanziato una moltitudine di attività sportive con un budget di oltre 40 milioni di Euro di soldi pubblici», prosegue. «Sono molto felice che la Regione abbia investito tante risorse nello sport, ma vorrei sapere perché il mio progetto è stato escluso, trattandosi di un’impresa sportiva senza precedenti a livello planetario. Aspetto di potermi iscrivere da oltre un anno, ma ora sto rischiando di perdere l’occasione che mi permetterebbe di portare nuovamente alla ribalta il vessillo dei 4 Mori in oceano nella massima competizione sportiva, mentre la Regione sta perdendo la più grande opportunità di promozione planetaria della sua storia. Mi rivolgo al presidente Christan Solinas: il mio destino sportivo è nelle sue mani».

Il tempo stringe, praticamente è già scaduto: «Ma io sono pronto e la barca sarà pronta per la partenza a fine estate, dopo una lunga serie di aggiornamenti per percorrere tutto di un fiato 26 mila miglia intorno al globo, di cui 60 giorni circumnavigando l'Antartide a caccia di burrasche per correre più veloce degli altri e arrivare davanti a tutti come ho sempre fatto, perché questa è la mia vocazione», ruggisce. Già perché Mura non vuole partecipare, vuole vincere: «Per onorare e promuovere la mia terra e il mio popolo; per i giovani a partire dai miei figli, nella speranza di poter trasmettere loro emozioni e valori che possano dargli stimolo per intraprendere una vita sana e onesta. E, se permettete, per me stesso, perché questa è la regata che sto inseguendo da tutta la vita».

