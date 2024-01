L’appello dello zio: «Cerchiamo testimoni dell’incidente» 

Di certo c’è soltanto che la sua Renault Clio è finita in mare, diventando per Massimo Cocco, il giovane quartuccese morto mercoledì mattina sulla strada che porta a Capoterra, all’altezza di Maddalena Spiaggia, una trappola che non gli ha lasciato scampo.

La dinamica dell’incidente però è ancora da chiarire. La famiglia non si dà pace, vuole sapere come è morto Massimo e fare luce sulla tragedia che ha cambiato per sempre la loro vita. A lanciare un appello sui social è lo zio più giovane del ragazzo, Nicola Fanti, fratello di mamma Maria.

«Cerchiamo testimoni per l’incidente. Vorremmo cercare quanto possibile di ricostruire l’accaduto. Grazie per la condivisione», ha scritto l’uomo sul suo profilo Facebook. Un appello condiviso in pochi minuti da tantissimi utenti. Non sono mancati i messaggi di cordoglio e di vicinanza sotto quelle parole di zio Nicola, che cercano risposte a una tragedia troppo dura da accettare. Qualcuno prova a dare anche indicazioni per trovare i testimoni. E poi l’uomo rivolge un pensiero al nipote: «Il mio cuore è andato via con te, sei e sarai sempre il mio orgoglio. Ti amo».

