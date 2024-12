L’appello della Provincia: «Stop ai tagli nelle scuole» 

«No al taglio del liceo classico: il territorio del Medio Campidano è stato fin troppo penalizzato, ora basta». L’amministratore straordinario della Provincia, Roberto Cadeddu, a Sanluri, nell’aula degli Scolopi, nel corso della conferenza provinciale sul Piano della riorganizzazione della rete scolastica, ha ribadito la contrarietà alla perdita di un’autonomia, da 12 a 11, prevista dalle linee guida della Regione per l’anno 2025/2026.

«Il nostro liceo classico – ha rimarcato Cadeddu – è unico nel territorio, ha la sua storia e le sue specificità. Lo scorso anno abbiamo già dato tanto in termini di autonomie, negli istituti superiori con l’Ipsia accorpata al Buonarroti e nella secondaria di primo grado con Arbus e Pabillonis unite a Gonnosfanadiga». Se a questo si aggiunge che dal 2016 il Campidano ha perso oltre 3mila alunni, 500 in meno nella secondaria di seconda grado, è scontato che «il territorio va valorizzato e non penalizzato». Pensiero condiviso dai presenti; sindaci, assessori sindacati e dirigenti scolastici. «Fra le tante criticità – ha detto la dirigente del Marconi Lussu, Maria Rita Aru – non dimentichiamo i trasporti, poche corse ad orari non congrui con le attività pomeridiane». Caterina Cocco, della Cgil: «La mancanza dei servizi incide pesantemente a tutti i livelli e soprattutto nella qualità della scuola che ne paga le conseguenze». Cadeddu ha preso l’impegno di contattare «l’Arst e l’assessorato regionale ai Trasporti per un incontro sulle istanze del territorio, alla presenza dei sindaci dei 28 Comuni». (s. r.)

