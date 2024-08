L’appello della centenaria: «Difendiamo la nostra terra» 

Sorridente, arzilla, emozionata e determinata a mettere la sua firma per la legge Pratobello 24. A Nuxis, ieri mattina, la centenaria Nicolina Cara (compirà 101 anni il prossimo 24 dicembre) si è recata negli uffici comunali per apporre la sua firma per il progetto di iniziativa popolare in materia di insediamento di parchi eolici e fotovoltaici.

Accolta con affetto dal sindaco Romeo Ghilleri, dall'assessore ai lavori pubblici Federico Figus e dai dipendenti comunali, Nicolina Cara è stata accompagnata dalla nipote Manuela e dal genero Benvenuto Pinna per dichiarare il suo dissenso alle speculazioni e alla deturpazione paesaggistica della Sardegna.«Sono contraria - ha detto Nicolina Cara - dobbiamo difendere la nostra terra. Ci stanno prendendo tutto. Speriamo che con le nostre firme si risolva qualcosa».Nata e cresciuta a Nuxis , madre di due figlie Maria Pia e Nerina, nonna di tre nipoti Manuela, Gege e Alessandra, nonché bisnonna, Nicolina Cara ha deciso di sua volontà di andare a firmare per la legge Pratobello 24 dopo averne parlato con la famiglia. «Mia nonna era emozionata - ha commentato la nipote Manuela Pinna - e, dopo aver firmato, era molto soddisfatta». Emozionato anche il sindaco di Nuxis Romeo Ghilleri. «Ha dato un segnale molto importante - ha detto - non solo a noi, ma a tutto il paese e alla Sardegna, a dimostrazione di quanto la signora Nicolina tiene alla sua terra, alla sua isola, al suo paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA