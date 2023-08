L’appello del parroco: «Nessuna vendetta»  

INVIATO

Capoterra. È un paese attonito, sconcertato, che non riesce ancora a spiegarsi le ragioni di quell’assurda morte. Un paese che vuole restare abbracciato sino all’ultimo momento a Luca Mameli, il trentacinquenne ucciso da una coltellata qualche giorno fa al Poetto di Quartu. L’orario del funerale è fissato per le 16.30 ma già mezz’ora prima sono tante le persone che si sono date appuntamento nella chiesa di San Francesco. La struttura è enorme ma quando inizia la funzione i banchi sono gremiti, impossibile trovare un posto a sedere. E fuori dal recinto tantissime altre persone: oltre la strada anche un gruppo di Sconvolts, gli ultras del Cagliari. «Era uno di noi», dicono mentre srotolano uno striscione con la scritta “Ciao Luca”. Tutti vogliono salutare quel ragazzo morto in un modo assurdo: vicino ai muri c’è un “tappeto” di corone bianche.

Il saluto

No, non è un funerale come gli altri. Lo si capisce già nel momento, all’inizio della messa, in cui il parroco don Gianni Locci legge il messaggio che gli ha inviato l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi: il primate della diocesi avrebbe voluto partecipare alla cerimonia ma alcuni ritardi aerei lo hanno bloccato nell’aeroporto di Catania.



Le parole

Ma Baturi non si è limitato esclusivamente ad avvertire che non sarebbe arrivato. Davanti a quella bara bianca e ai familiari ancora attoniti per quella tragedia, don Locci comincia l’omelia facendo un gesto insolito: tira fuori da sotto i paramenti lo smartphone e comincia a leggere. In quei byte ci sono parole - o almeno una parte - di quelle che l’arcivescovo avrebbe pronunciato se avesse partecipato alla cerimonia. Sono riflessioni amare quelle dell’arcivescovo. «Le morti recenti», ha scritto, «mostrano l’incapacità della società di trasmettere modelli positivi ai giovani». Un concetto sul quale ritorna, in maniera ancora più dura il parroco. «I giovani», afferma, «ci deludono ma la colpa è di noi adulti che diamo il cattivo esempio». Don Locci attacca citando la Genesi ma, poi, le sue parole diventano più “politiche” che religiose. Parla di mentalità narcisistica, di banalizzazione dell’uso delle droghe, dalla cannabis all’alcol. E ribadisce le responsabilità degli adulti nell’aver normalizzato il male. Nei giorni immediatamente successivi alla tragedia, in alcuni punti di ritrovo del paese, è circolata con insistenza la parola “vendetta”. Voci che evidentemente sono arrivate anche al sacerdote. «Solo il perdono», afferma, «ci può aiutare a superare questo momento».



Il sindaco

Anche perché questa è l’ennesima tragedia che colpisce Capoterra. «Ancora una volta», dice più volte il religioso. Un concetto ripreso anche dal sindaco Beniamino Garau che prende il microfono prima della fine della cerimonia. «Ci portiamo dietro una terribile ombra», afferma. Ma, anche nella tragedia, c’è qualcosa di positivo. «Capoterra», chiude così il suo intervento, «dimostra oggi il vero senso di comunità. Il nostro è un abbraccio che non finirà mai. Ciao Luca».

La commozione

Un saluto che diventa quasi assordante quando quella bara bianca viene portata fuori dalla chiesa. Ad accoglierla tante, tantissime lacrime e un lungo interminabile applauso. E quando termina parte il coro, commovente, degli Sconvolts: “Luca vive”.

