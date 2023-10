L’appello del Papa per i bimbi delle suore di Madre Teresa 

Gaza. Hanno malattie genetiche gravi, disabilità, già nella vita normale per loro è tutto molto complicato. Ora sono come in trappola. I trenta bambini curati dalle suore di Madre Teresa a Gaza sono nel compound della parrocchia della Sacra Famiglia e non possono essere trasportati facilmente, «ci vorrebbero tante ambulanze attrezzate quanti sono i bimbi malati», spiegano fonti sul luogo. Nella stesa condizione anche una trentina di adulti, ospiti in una seconda casa delle Missionarie della Carità. Questi piccoli in difficoltà sono nel cuore di Papa Francesco che ha chiamato, ancora, la parrocchia di Gaza.

Il parroco, padre Gabriel Romanelli (che si trova a Betlemme perché non è riuscito a rientrare nella Striscia dopo lo scoppio della guerra) ha raccontato a Tv2000 che Papa Francesco, dopo diversi tentativi, è riuscito a parlare con il viceparroco che è a Gaza, padre Youssef Asaad. Il Pontefice ha chiesto dei tanti bambini, soprattutto musulmani, assistiti dalle suore di Madre Teresa (in quell’area da 50 anni), e ha assicurato che sta facendo tutto il possibile. La Santa Sede guarda quindi con particolare preoccupazione alla situazione e ieri, il Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin ha chiamato il primo ministro di Palestina Mohammad Shtayyeh per manifestare «dolore per Gaza». Ha sottolineato poi che «i civili, gli ospedali e i luoghi di culto non devono essere coinvolti nel conflitto».

