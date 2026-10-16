SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
L’evento.
17 ottobre 2026 alle 00:13

L’appello dei volontari ospedalieri: cerchiamo nuovi soci 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In ospedale c’è bisogno di volontari. Per un sostegno ai pazienti e al personale, sia medico che infermieristico. E oggi, in concomitanza con la Giornata nazionale dell’Avo (Associazione volontari ospedalieri), i militi nuoresi del sodalizio – complessivamente una quarantina – hanno lanciato una campagna di adesioni.

«Cerchiamo nuovi soci – dice Andrea Orrù, vicepresidente nuorese di Avo – che s’impegnino accanto a noi». Proprio in chiave di sensibilizzazione, oggi saranno allestiti tre banchetti: uno davanti al San Francesco, un secondo all’Exmè di piazza Vittorio Emanuele e il terzo al supermercato Eurospar, nella galleria Le Torri di via Don Bosco.

L’associazione è attiva in otto reparti del San Francesco (Pediatria, Neurologia, Medicina, Geriatria, Nefrologia, Chirurgia, Ortopedia e Otorino) e nella Pneumologia dello Zonchello e ha sostenuto la nascita della sezione ogliastrina Avo al Nostra Signora della Mercede di Lanusei. «In considerazione del fatto che i familiari dei pazienti ricoverati, specie quelli dei paesi dell’interno, hanno difficoltà a raggiungere gli ospedali – spiega Orrù – noi stiamo vicini ai ricoverati facendoli sentire meno soli anche attraverso un semplice sorriso, un saluto e una chiacchierata».

I volontari ospedalieri, due per turno, svolgono dunque un’opera preziosa di vicinanza ai malati. «Auspichiamo che altri si avvicinino alla nostra associazione – insiste Andrea Orrù – perché più siamo e meglio è, soprattutto per i ricoverati in ospedale».

Il vicepresidente nuorese dell’Avo approfitta per rilanciare il messaggio diffuso dall’associazione a livello nazionale in concomitanza con l’appuntamento odierno.

«Spesso – vi si legge – perdiamo molto tempo a lamentarci di ciò che non va, di come questa società stia diventando sempre più impermeabile nei confronti di chi ha bisogno d’aiuto o di quanto sia difficile comunicare con il prossimo; passiamo ore a fare scrolling sul cellulare, e poi pensiamo di non avere tempo – quelle stesse due ore – da dedicare agli altri. L’Avo è concretezza, non uno slogan.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La protesta.

«Più soldi alle scuole, meno alle armi»

l V. Pinna, Ragas, Zedda
L’ex manager di Meridiana e Geasar: monopoli dannosi, la regia non deve essere privata

Scalo di Olbia, l’eldorado di F2i: 141 milioni di dividendi dal 2021

Opposta la gestione pubblica di Cagliari: quasi tutti gli utili nelle riserve 
Alessandra Carta
La mobilitazione

«Più fondi alla scuola, meno alle armi»

Istituti a pezzi, topi, personale insufficiente: a Cagliari il grido degli studenti 
Umberto Zedda
Agroalimentare

«Non è una crisi di mercato, sul pecorino romano soffia aria di speculazione»

Saba: prima di svendere il prodotto si utilizzino gli strumenti finanziari 
Andrea Artizzu
Il rogo

Fiamme a Elmas nel deposito FedEx: distrutti 11 mezzi

Il fuoco è divampato di notte, si sospetta un gesto doloso 
Sara Saiu
L’anniversario

I ricordi di pioggia delle bambine di Gairo vecchio

Sono passati 75 anni dall’alluvione che distrusse anche la vicina Osini 
Simone Loi
L’allarme

Sbarchi senza fine, in meno di 48 ore arrivati 260 migranti

Emergenza nelle coste del Sulcis I sindaci: «Ora interventi efficaci» 
Fabio Murru