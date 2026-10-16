L’appello dei volontari ospedalieri: cerchiamo nuovi soci 

In ospedale c’è bisogno di volontari. Per un sostegno ai pazienti e al personale, sia medico che infermieristico. E oggi, in concomitanza con la Giornata nazionale dell’Avo (Associazione volontari ospedalieri), i militi nuoresi del sodalizio – complessivamente una quarantina – hanno lanciato una campagna di adesioni.

«Cerchiamo nuovi soci – dice Andrea Orrù, vicepresidente nuorese di Avo – che s’impegnino accanto a noi». Proprio in chiave di sensibilizzazione, oggi saranno allestiti tre banchetti: uno davanti al San Francesco, un secondo all’Exmè di piazza Vittorio Emanuele e il terzo al supermercato Eurospar, nella galleria Le Torri di via Don Bosco.

L’associazione è attiva in otto reparti del San Francesco (Pediatria, Neurologia, Medicina, Geriatria, Nefrologia, Chirurgia, Ortopedia e Otorino) e nella Pneumologia dello Zonchello e ha sostenuto la nascita della sezione ogliastrina Avo al Nostra Signora della Mercede di Lanusei. «In considerazione del fatto che i familiari dei pazienti ricoverati, specie quelli dei paesi dell’interno, hanno difficoltà a raggiungere gli ospedali – spiega Orrù – noi stiamo vicini ai ricoverati facendoli sentire meno soli anche attraverso un semplice sorriso, un saluto e una chiacchierata».

I volontari ospedalieri, due per turno, svolgono dunque un’opera preziosa di vicinanza ai malati. «Auspichiamo che altri si avvicinino alla nostra associazione – insiste Andrea Orrù – perché più siamo e meglio è, soprattutto per i ricoverati in ospedale».

Il vicepresidente nuorese dell’Avo approfitta per rilanciare il messaggio diffuso dall’associazione a livello nazionale in concomitanza con l’appuntamento odierno.

«Spesso – vi si legge – perdiamo molto tempo a lamentarci di ciò che non va, di come questa società stia diventando sempre più impermeabile nei confronti di chi ha bisogno d’aiuto o di quanto sia difficile comunicare con il prossimo; passiamo ore a fare scrolling sul cellulare, e poi pensiamo di non avere tempo – quelle stesse due ore – da dedicare agli altri. L’Avo è concretezza, non uno slogan.

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