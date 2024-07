L’appello dei vigili:  aiutateci a incastrare gli “ecodelinquenti” 

Rifiuti abbandonati nel territorio comunale. Un problema vecchio non facile da vincere. «Il fenomeno - dice il capo della Polizia locale Giuseppe Fiori - si manifesta, in modo prepotente, soprattutto nella splendida località balneare di Solanas. La Cosir garantisce la raccolta differenziata. In attesa dell’ecocentro, sono state istituite due Isole ecologiche. Ma c’è ancora chi si ostina ad abbandonare sacchi di rifiuti indifferenziati, creando senso di degrado. Il degrado- aggiunge Fiori- porta altro degrado, il decoro stimola il mantenimento del decoro. Il nostro appello è alla collaborazione di tutti i cittadini sia al rispetto delle regole della raccolta differenziata, sia alla segnalazione degli episodi di abbandono da parte degli incivili. Come? anche con delle segnalazioni o annotando la targa di autocarri che, in modo evidente, trasportano sfalci da guardino o rifiuti di vario genere. Solo con un controllo "sociale" da parte dei cittadini "per bene", riusciremo a individuare gli "eco delinquenti».

Lo scorso anno, la Polizia locale aveva individuato l’autore della discarica sul Rio Solanas, in località Piscina Bertula. «Per lui scattò una multa di 2500 euro e l’obbligo a bonificare il sito», dice Fiori – nonostante l’organico largamente incompleto, garantiamo la nostra presenza. Ma senza l’educazione ambientale di tutti, la lotta diventa impari». (r. s.)

