L’appello dei sindaci sardi: «Sui medici di base servono risposte urgenti» 

«Anci Sardegna assiste con crescente preoccupazione alla stasi che si è venuta a creare sull’ipotesi di accordo fra assessorato regionale alla Sanità e i sindacati dei medici di medicina generale. Pur senza entrare nel merito dei termini delle trattative sindacali, occorre ancora una volta mettere in luce la drammatica situazione di decine e decine di comunità, soprattutto piccole e marginali, e di migliaia di cittadini sardi, soprattutto quelli più fragili, che sono senza alcuna assistenza sanitaria».

Il presidente dell’Anci (l'associazione dei Comuni) interviene – e non è la prima volta – su una sciagura che colpisce tantissimi paesi dell’Isola: la mancanza delle cure primarie. Dalla Barbagia al Sulcis, dalla Gallura all’Ogliastra ci sono tantissimi presìdi sguarniti, e i cittadini, spesso anziani e malati, non sanno a chi rivolgersi neppure per avere la prescrizione di un farmaco.

Ora, l’assessore Carlo Doria ha proposto ai professionisti la modifica del parametro per dichiarare la sede carente di medici di medicina generale da un paziente ogni 1.000 abitanti a uno ogni 1.200 negli ambiti sopra i 16.000 residenti, che consentirebbe una minore concentrazione di camici bianchi nei grossi centri, a fronte di un aumento nelle aree dell’interno in grande difficoltà. Un’intesa saltata, perché soltanto Snami e Cisl l’hanno sottoscritta, mentre Fimmg e Smi hanno detto no.

«Anci Sardegna, sollecitata dalla stragrande maggioranza dei sindaci sardi, auspica che si arrivi nei prossimi giorni a un accordo che ponga al primo posto le esigenze dei cittadini più fragili che vivono sui territori», prosegue Deiana. «Le istituzioni pubbliche, ovviamente, devono porre le condizioni affinché i medici di medicina generale possano svolgere la propria altissima funzione nelle migliori condizioni, alleggerendo il carico burocratico e mettendo a disposizione personale dedicato per gli adempimenti di ordine procedimentale, ma al tempo stesso pensiamo che in questa fase difficile vadano poste dinanzi a tutto le difficoltà dei soggetti fragili che sono privi di assistenza primaria». I primi cittadini sardi invitano «a trovare un accordo tanto necessario quanto atteso dalle comunità locali».

