L’appello dei sindacati: «Troppi morti sul lavoro, si investa sulla sicurezza» 

Le croci non diminuiscono. E così il cordoglio e la disperazione per le vittime sul lavoro in Sardegna rischiano di dissolversi nella più completa inutilità. Il pericolo di parlare tanto e fare poco è più che mai attuale in questi giorni in cui l’Isola ha pianto altre due anime, la numero 21 e 22 dell’anno: la prima schiacciata da un cancello durante un turno notturno da vigilantes, l’altra travolta domenica scorsa da un camion dell’azienda di proprietà.

Eppure l’impegno dei sindacati è costante, tanto da aver dato vita poche settimane fa al “Patto di Buggerru”, un protocollo firmato da Cgil, Cisl e Uil e Regione per cambiare rotta e far crollare il tragico bilancio che ogni anno insanguina i luoghi di lavoro. Un dovere sulla carta che deve però concretizzarsi in azioni concrete e soprattutto, secondo i sindacati, in investimenti.

Obiettivi

«Ventidue vittime sono troppe», dice Francesca Ticca, segretaria regionale della Uil. «L’Intesa di Buggerru è un passo in più, ma se la politica non la rispetterà continueremo a piangere i nostri lavoratori. Ecco perché serve uno sforzo comune che cambi prospettiva e metta al centro della strategia regionale il raggiungimento di obiettivi alla portata di mano di tutti. Sindacati, imprese e istituzioni»

Allarme generale

La parola chiave è appunto “investimenti”. Ovvero risorse pubbliche da mettere sul tavolo per garantire risparmi futuri. Prima di tutto, ovviamente, in termini di vite umane, ma anche più venalmente vantaggi di tipo economico per i potenziali tagli alla spesa sanitaria, sociale e assistenziale che gli infortuni professionali generano.

«Le leggi a tutela dei lavoratori non mancano, anzi in Italia possiamo vantare un corpus normativo all’avanguardia», ammette Fausto Durante, leader della Cgil in Sardegna. «Mancano però le risorse per farle rispettare. Gli ispettori del lavoro non sono mai stati così pochi da 30 anni e i fondi destinati alla sicurezza sul lavoro non sono mai stati così esigui. Insomma, si sono indeboliti gli strumenti per garantire la prevenzione, il controllo e la repressione delle violazioni».

Senza contare, aggiunge Durante: «la nuova forza lavoro, più precaria e poco formata. E per questo sempre più a rischio infortuni per scarsa esperienza».

Il sindacalista punta il dito anche sulla nuova patente a crediti sulla sicurezza del lavoro. «Una misura inefficace se basta un corso di aggiornamento agli imprenditori per azzerare le carenze riscontrate».

Strategia

Le statistiche dell’Inail non lasciano tranquilli: il 2024 ha registrato nell’Isola 20 tragedie a settembre a cui si aggiungono gli ultimi due lutti. L’anno scorso nei primi nove mesi il bilancio si era fermato a 16.

Ecco perché Pier Luigi Ledda, segretario della Cisl regionale, conferma le priorità: «Avere più risorse sarà fondamentale per migliorare la cultura della sicurezza nelle imprese, creare protocolli più severi, aumentare la formazione del personale, assumere più ispettori del lavoro e potenziare i controlli soprattutto nelle piccole aziende, quelle meno strutturate nel campo della sicurezza. Solo così potremo trasformare la Sardegna in una vera isola felice. Dove i posti di lavoro diventino luoghi sicuri. Per tutti e per sempre».

