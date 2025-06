L’appello dei sindacati: «Stop ai cantieri nelle ore più calde» 

Il caldo estremo mette a rischia la salute di chi lavora nei cantieri: la Regione replichi l’ordinanza che vieta l’attività nell’edilizia durante le ore più calde. L’appello è dei segretari regionali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, che scrivono alla presidente Alessandra Todde pochi giorni dopo che la Sardegna è stata classificata fra le aree più calde d’Europa.

«Quella degli edili - scrivono Gianni Olla, Marco Ambu e Erika Collu - è una categoria fortemente esposta a condizioni di lavoro pericolose, soprattutto con l’arrivo della stagione estiva e con la prolungata esposizione al sole, che mette a rischio la stessa vita». A supportare l’appello, i dati sull’impatto del cambiamento climatico su salute e sicurezza nel lavoro: «Numerosi studi epidemiologici hanno mostrato come lavorare in condizione di esposizione eccessiva al caldo non solo esponga i lavoratori a rischi diretti per la salute come stress termico e colpi di calore, che si manifestano anche con la perdita di coscienza, ma aumenti anche la probabilità di infortunio a causa delle condizioni fisiche e cognitive compromesse e, quindi, della minore capacità di affrontare eventi inattesi e repentini». Fillea, Filca e Feneal ricordano che ogni anno a livello nazionale sono più di quattromila gli infortuni riconducibili a temperature estreme, con un costo che sfiora i 50 milioni di euro se si considera l’insieme di tutte le spese assicurative e di tutela degli infortunati.

RIPRODUZIONE RISERVATA