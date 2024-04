L’appello dei residenti: subito i dissuasori nell’incrocio 

«Vengano installati immediatamente dissuasori in via Sarrabus per evitare che si verifichino gravi incidenti in prossimità dell’incrocio con via Giardini». È l’accorato appello che fanno i residenti della zona, preoccupati per alcuni incidenti stradali - per fortuna lievi - che si sono verificati negli ultimi giorni. Le auto, infatti, continuano a sfrecciare a velocità elevate lungo via Sarrabus nonostante sia stato stabilito il limite dei trenta chilometri orari.

In più, spiegano i residenti della zona, nelle aiuole che caratterizzano l’incrocio ci sono delle siepi che - in caso di mancata cura - limitano la visibilità. «È inutile - hanno aggiunto gli abitanti del quartiere - dare ogni tanto una sforbiciata, la visibilità ne risente comunque. E spesso diventa impossibile uscire dall'incrocio in sicurezza. Chiediamo - è l’appello finale fatto dai residenti - che venga eliminata, ci sono tante altre soluzioni per abbellire un'aiuola spartitraffico».

Una richiesta che, quasi certamente, sarà presa in considerazione: dal canto sua l’amministrazione comunale ha un progetto pronto per posizionare decine di dissuasori nei punti critici del paese. Uno o due di questi limitatori di velocità sono destinati a essere sistemati proprio in via Sarrabus, vicino all’incrocio incriminato. (g.a.)

