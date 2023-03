L’appello dei balneari: la Giunta ci sostenga 

«La prossima settimana inizieranno i tavoli tecnici con il Governo, oltre alle associazioni di categoria come Itb Italia, parteciperanno anche delegati di tutte le Regioni. Per questo abbiamo scritto un’accorata lettera all’assessore Aldo Salaris, pregandolo di sostenere – ai tavoli le peculiarità della nostra Isola, una fra tutte la scarsità della risorsa, ovvero la certificazione, fatta da Legambiente, del fatto che il demanio marittimo occupato nell’Isola è pari al 20%, e quindi il restante 80% è libero da concessioni». Così il responsabile di Itb Sardegna Francesco Gambella, all’indomani della Fiera Balnearia di Carrara, dove si è tenuta la riunione del direttivo dell’associazione di balneari in vista dei prossimi incontri a Roma, per portare avanti la battaglia sulle concessioni.

«Come noto siamo contro le aste, e per raggiungere questo obiettivo, come abbiamo già detto al ministro Raffaele Fitto, proponiamo il diritto di superficie con riscatto (che porterebbe alle casse dello Stato introiti paragonabili a una Finanziaria), proposta da inserire all’interno della riforma delle concessioni, partendo dalla linea comune con il Governo della mappatura lacuale, fluviale, marittima del demanio, come previsto dall’articolo 12 della direttiva europea e all’esclusione per tutte quelle concessioni in essere nate prima del 2010, anno in cui la Bolkenstein fu recepita dall’Italia».

