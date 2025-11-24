VaiOnline
25 novembre 2025 alle 00:21

L’appello degli esperti: «La cisterna punica va messa sotto tutela»  

«La cisterna punica tra via Pisacane e via Dante va tutelata». È la richiesta del Gruppo archeologico selargino contenuta in una lettera inviata nei giorni scorsi alla Soprintendenza, alla Città metropolitana di Cagliari, al sindaco e all’assessorato alla Cultura di Selargius.

«Come risulta da precedenti ricognizioni, documentazioni e segnalazioni raccolte nel corso degli anni, tale struttura rappresenta una testimonianza di grande pregio storico, parte di un più ampio sistema di rinvenimenti di epoca punica, romana e medievale, tra cui pozzi, cisterne e manufatti del sottosuolo ormai noti e censiti», viene spiegato nella lettera. «Tuttavia, come spesso accaduto nel corso del tempo, l’espansione edilizia, gli interventi di ammodernamento e la scarsità di risorse destinate al recupero hanno portato alla copertura o all’inaccessibilità di diverse evidenze, riducendo la possibilità di valorizzarle adeguatamente».

La cisterna punica oggetto della segnalazione inviata agli enti competenti «si trova al di sotto di una struttura privata che, secondo fonti attendibili, risulterebbe prossima a un cambio di proprietà», sostengono dal Gruppo archeologico selargino. «Alla luce di ciò, riteniamo fondamentale che le istituzioni competenti confermino e ribadiscano le prescrizioni già in essere relative alla presenza del bene archeologico, garantendone la tutela a beneficio sia della comunità sia degli eventuali futuri proprietari». Tra le richieste anche quella di «avviare, d’intesa con il Comune e la Soprintendenza, un tavolo di confronto finalizzato alla valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

