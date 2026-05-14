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San Sperate.
15 maggio 2026 alle 00:13

L’appello degli amici di Sciola: occorre investire nella cultura 

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Artisti, ex amministratori, familiari e amici del maestro Pinuccio Sciola si sono riuniti ieri nella sala consiliare di San Sperate in occasione del convegno dedicato al decimo anniversario dalla scomparsa dell'artista. Un momento di ricordo ma anche di riflessione, sul futuro del paese-museo. Da qui l'appello dello scultore Giampaolo Mameli all'amministrazione comunale sulla necessità di investire di più sulla cultura, per mantenere vivo il paese. «Dobbiamo far in modo che l'immagine del paese sia la stessa di vent'anni fa. San Sperate ha un aspetto molto più trascurato e serve curarlo per non farlo morire. Inoltre, oggi un coordinamento delle attività culturali sarebbe fondamentale», ha dichiarato l'artista.

Pinuccio Sciola era il «motore di San Sperate», come definito dal muralista Angelo Pilloni, «colui che trainava il paese in un percorso meraviglioso». E a seguito della sua scomparsa ciò che resta è l'impegno a portare avanti il suo progetto, quello del paese-museo, un'eredità inestimabile che ha forgiato l'identità del paese: «Dobbiamo preservare la bellezza di ciò che ha costruito. San Sperate è Sciola e Sciola è San Sperate», ha recitato Nino Landis, poeta sansperatino.

«Il paese ha bisogno di movimenti culturali. Quando Sciola fu direttore artistico del comune, propose iniziative che furono il sole della nostra comunità», ricorda l'ex sindaco Gesuino Mattana. (la. p.)

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