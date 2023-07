L’appello degli ambulanti: fateci lavorare 

«Stop alla revoca delle concessioni, ma bisogna sbloccare le licenze». A chiederlo sono gli ambulanti delle feste, che ieri sono tornati in piazza Palazzo a Cagliari per chiedere un incontro con il prefetto e «mettere un punto a una situazione che ormai ci sta dissanguando», afferma Mauro Zedda, presidente di Ambulantando.

La protesta

«La revoca delle concessioni per noi significa non poter lavorare, e non lavorare vuol dire non solo non portare il pane a casa, ma anche non poter pagare le multe che tanti di noi hanno preso a giugno», aggiunge Zedda, «il Comune deve smettere di avere il pugno duro, altrimenti per far valere le nostre giuste ragioni saremo costretti a fare ricorso al capo dello Stato».

Il riferimento è ai primi giorni del mese scorso, quando alcuni rivenditori hanno somministrato cibi e bevande alla manifestazione Ateneika davanti ai campi del Cus in via Is Mirrionis.

«Molti di loro hanno operato in un’area demaniale e quindi di proprietà della Regione, dalla quale hanno regolare autorizzazione, ma non l’hanno chiesta al Comune, che ha fatto arrivare una pioggia di multe da 5mila euro, bloccando oltretutto le licenze», spiega Giacomo Meloni, segretario generale della Confederazione sindacale sarda.

Le aree

Da qui la richiesta al prefetto di intervenire. «Si tratta di un’ordinanza firmata da un dirigente tecnico e su questo non può intervenire», evidenzia Meloni, però ricorda che «può intervenire sullo sblocco delle aree che sono state già assegnate, ma mai consegnate ai vincitori del bando». In città, infatti, ci sono 14 aree assegnate tra Marina Piccola, Calamosca, via Cadello e piazza Cuore, che sono state assegnate ad altrettante attività attraverso un bando del 2021 ma, pare, mai realmente consegnate.

«Bisogna sbloccare queste aree in modo che gli ambulanti possano prenderne possesso e lavorare negli spazi che per diritto gli spettano. Il prefetto ci ha assicurato che venerdì incontrerà il sindaco Truzzu, l’assessore alle Attività produttive Sorgia e il dirigente, per trovare una soluzione che risolva definitivamente questo problema e in modo che gli ambulanti possano rimettersi in linea e riprendere al meglio il proprio lavoro», conclude Meloni.

RIPRODUZIONE RISERVATA