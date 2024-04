L’appello degli agricoltori sardi: «Un’unità di crisi contro le calamità» 

L’agricoltura sarda è di per sé un’emergenza. In 24 anni l’Isola è stata colpita dalla Lingua blu e ha subito 17 procedimenti di calamità naturali, 15 trombe d’aria, 14 grandinate e continue ondate di siccità che affliggono il settore agricolo. Secondo le associazioni di categoria queste non sono più emergenze, ma gli interventi «sono tardivi, inadeguati e inutili». Così gli agricoltori chiedono alla Regione un’Unità di crisi permanente che intervenga in modo immediato e programmato.

Le questioni aperte

È la Coldiretti a suonare la carica e a chiedere alla Regione uno scatto in avanti: «La Sardegna, in questi anni, ha affrontato ripetute emergenze, tra cui epidemie di Blue tongue, siccità, alluvioni e altri fenomeni estremi», dice Battista Cualbu, presidente dell’associazione. «La gestione tradizionale di queste calamità, con approcci tardivi e indennizzi limitati, è obsoleta, perché ormai non si possono più chiamare emergenze, ma sono delle realtà su cui la nostra Isola deve fare i conti costantemente. Ecco perché, per garantire la resilienza delle imprese agricole e ridurre i costi amministrativi, è necessario un cambio di prospettiva». In sostanza, la Coldiretti chiede l’istituzione di una task force e, per fronteggiare le emergenze in modo efficace, propone la creazione di una sorta di unità di crisi specializzata nella gestione di calamità naturali ed epizoozie, cioè la diffusione di malattie infettive in animali della stessa specie o di specie diverse. «Questa struttura dovrebbe elaborare piani di emergenza specifici, attivando immediatamente una catena di comando che prende decisioni tempestive e interviene per limitare i danni», prosegue Cualbu. «La struttura organizzativa e il personale saranno definiti caso per caso, con normative e procedure ad hoc ». Per attuare questo percorso, la principale associazione agricola chiede «competenza, soprattutto nelle scelte».

Futuro idroelettrico

Non è tutto. Il mondo delle campagne lamenta uno spreco idrico del 40 per cento e come dall’acqua non si produca energia in grado di abbattere i costi per agricoltori e allevatori. Per Coldiretti, lo sviluppo futuro rimodellato dai cambiamenti climatici passa per una gestione sostenibile dell’acqua proteggendola, conservandola e riducendo gli sprechi. Per questo sarebbe necessario sostituire le reti obsolete che spesso sono in amianto, ampliare le zone irrigate, puntare sull’energia idroelettrica generata dalle dighe per abbattere i costi sostenuti dagli agricoltori, riutilizzare i reflui, garantire l’interconnessione dei bacini e l’innovazione dei sistemi d’irrigazione nelle imprese agricole. «Dal lato dell’energia», argomenta il leader di Coldiretti, «non si può essere sempre inermi all’invasione di progetti sulle energie rinnovabili senza che la Regione prenda una posizione netta. Basta piani calati dall’alto che non lasciano niente ai sardi. Serve una Sardegna protagonista e consapevole delle scelte energetiche. Dobbiamo puntare su una transizione green, con la costituzione di comunità energetiche».

Il monito

L’appello alla presidente della Regione Alessandra Todde non è polemico, ma di sicuro fa emergere un’esigenza sentita: «Uno dei punti fondamentali per superare le gravi incertezze delle imprese agricole e abbattere la burocrazia non può che essere la riforma dell’assessorato all’Agricoltura. Occorre la revisione e la riorganizzazione dell’assessorato, con azioni che riprendano a dare servizi agli operatori».

Riforme

In chiusura, Cualbu sottolinea un’altra questione centrale: «Si deve puntare su una riforma degli Enti agricoli che ne ridisegni numeri, funzioni, organizzazione e struttura, con un coordinamento delle attività in capo all’assessorato per rendere possibile il ritorno ai servizi utili che sono stati cancellati. Occorre infine capire una volta per tutte che i tempi della burocrazia devono rispettare quelli delle imprese. Per fare questo», chiude Cualbu, «ci auguriamo che la scelta del prossimo assessore all’Agricoltura ricada su una persona competente e forte politicamente. L’agricoltura sarda necessita di una persona che abbia la forza politica di far valere le ragioni della Sardegna in Conferenza Stato-Regioni e in Europa».

