L’appello da Mandas: «Giù le mani del paesaggio sardo» 

«La Sardegna è un’altra cosa: più ampia, molto più consueta, nient’affatto irregolare, ma che si perde in lontananza. Catene di colline simili alla brughiera, irrilevanti, che corrono via, forse verso un gruppetto di cime drammatiche a sud-ovest. Questo dà una sensazione di spazio che tanto manca in Italia. Incantevole spazio intorno a un individuo, e distanze da viaggiare, nulla di finito, niente di definitivo. È come la libertà stessa». Il diario di viaggio di David Herbert Lawrence, che attraversa i territori della Trexenta a bordo del treno che gli fa scoprire campagne assolate e borghi autentici. Un viaggio “lento” per assaporare bellezza e suggestioni dei luoghi. Quei paesaggi ammirati dallo scrittore inglese dalla carrozza di un piccolo convoglio ferroviario ora sono a rischio per le speculazioni eoliche che possono danneggiare per sempre anche altri contesti naturali dell’Isola.

La minaccia

Il sindaco di Mandas, Umberto Oppus, ha delineato in modo chiaro la minaccia che ha l’aspetto di un parco eolico di grandi dimensioni: «Sono previste 68 pale nel nostro territorio, un grande impianto che potrebbe deturpare paesaggi familiari. È una minaccia concreta che con tutte le nostre forze vogliamo combattere». La comunità, consapevole del pericolo, ha ribadito la sua ferma opposizione ai propositi dei “signori del vento” nell'incontro in cui Sergio Zuncheddu, editore de L'Unione Sarda, ha presentato il suo “Buongiorno SarDegna”. Le speculazioni eoliche e il conseguente scempio ambientale sono temi forti del volume che ha suscitato anche a Mandas un vivace dibattito.

Assalto al territorio

Lo scrittore-imprenditore, nella chiesa di Sant’Antonio Abate, incastonata in uno splendido compendio medievale, ha messo in evidenza le insidie nascoste dietro le proposte di gruppi e società che «non hanno a cuore i destini della Sardegna». Corsi e ricorsi della storia. Vicende che si ripetono. Secondo l’editore de L’Unione Sarda, «l’Isola viene considerata come una preda. Vogliono portarsi via le nostre cose come sempre è successo. Con l’assalto eolico ci sottraggono territorio prezioso e provocano un danno irreparabile al nostro paesaggio, un patrimonio straordinario che abbiamo il dovere di trasmettere, intatto, alle future generazioni».

Il sogno

A Mandas l’eolico selvaggio mette a repentaglio le “colline del grano”, un progetto virtuoso che potrebbe sostenere la crescita sociale ed economica di un paese che soffre, come tantissimi altri, per le gravi ferite inferte dallo spopolamento. «È il nostro grande sogno. Abbiamo deciso di valorizzare il paesaggio a cui è legata la produzione di grano, da secoli è uno dei cardini della nostra economia. “Le colline del vento”», ha detto il sindaco Oppus, «devono diventare un patrimonio nazionale, un bene da tutelare e valorizzare attraverso uno speciale riconoscimento da parte del ministero delle Politiche agricole. Le 68 pale eoliche possono distruggere il nostro sogno: creare reddito e sviluppo turistico grazie a una nobile tradizione agricola, al paesaggio e alla storia locale».

Le zone interne

Nell'incontro, moderato dal giornalista de L'Unione Sarda Enrico Pilia, si è discusso anche del rilancio delle zone interne da inserire, con politiche adeguate, nelle rotte dei viaggiatori che vogliono percorrere, come Lawrence, le rotte meno conosciute. «I Comuni», ha auspicato Renzo Persico, presidente del Consorzio Costa Smeralda, «devono creare, insieme alla Regione, in ogni borgo, un centro attrattivo. Vuol dire recuperare le vecchie case, arrestare la fuga dei giovani che cercano altrove lavori meno precari e dare a tutti la possibilità di credere in un’isola in grado di accogliere i turisti tutto l’anno». Da Sergio Zuncheddu un primo bilancio degli incontri organizzati in queste settimane per presentare “Buongiorno SarDegna”: «Ho trovato tanta sintonia sulle analisi che riguardano le cose da fare per assicurare un futuro diverso alla nostra terra».

