L’appello all’amministratore: «Sia riparata la Provinciale 16» 

Il sindaco di Nuragus Giovanni Daga lancia un nuovo appello all’amministratore della provincia del Sud Sardegna perché intervenga al più presto sulla strada provinciale 16 che collega il paese con Genoni. «Un ponticello che si trova lungo il rettilineo che unisce i due centri», ha spiegato il primo cittadino, «ha ceduto creando un avvallamento difficile da notare durante la guida ma questo ha mandato fuori strada diversi mezzi». Nonostante i vari solleciti fatti negli ultimi anni dall’amministrazione, la situazione della strada non è cambiata. Anzi, peggiora di anno in anno visto anche le sollecitazioni dei tanti mezzi che transitano ogni giorno creando preoccupazione in chi viaggia. Tempo fa il sindaco Daga aveva proposto di farsi carico della sistemazione come Comune ma neppure questa alternativa aveva mai avuto una risposta dagli organi competenti. «Chiediamo al nuovo amministratore di farsene carico ed intervenire», ha aggiunto, «confidiamo nel fatto che possa avere maggiore sensibilità rispetto al suo predecessore, che ha fatto cadere nel vuoto i vari appelli dei Comuni di Nuragus e Genoni, della prefettura e dei carabinieri fatti in questi anni».

