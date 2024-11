L’appello alla Regione «Metta a disposizione anche le sue strutture» 

In viale Trieste se ne contano circa un migliaio. Chiusi e inutilizzati dal venerdì alle 14 fino alla mattina alle 7 del lunedì. Chiusi e desolatamente vuoti il pomeriggio dopo le 18 anche nei giorni feriali, mentre i cagliaritani fanno fatica a trovarne di liberi soprattutto in centro. Chi cerca un parcheggio in centro, sia residente o meno, sa infatti che spesso, soprattutto nel fine settimana ma non solo, è un incubo: i posti non bastano, ci sono sempre quelli in struttura ancora chiusi e molti posti sono “tagliati” momentaneamente dai lavori presenti in diverse zone della città.

Massimo Zedda l’ha detto in campagna elettorale, l’ha ribadito in Consiglio in occasione delle dichiarazioni programmatiche. Lo ripete ogni qual volta si discute di Mobilità e viabilità: bisogna aprire i parcheggi della Regione e metterli nella disponibilità, con delle regole naturalmente, di tutti. Ma bisogna avere l’ok del “padrone di casa”, Villa Devoto appunto. La richiesta è stata fatta da tempo (già la precedente amministrazione comunale lo aveva chiesto all’ex governatore) e c’è un dialogo con la Regione che, per il momento, non ha dato esito. Per il momento.

