L’appello alla Regione degli Oss dimenticati: «Dramma senza fine» 

La protesta non si ferma. Il presidio, con le tende sotto il Consiglio regionale, degli operatori sociosanitari che rivendicano un impiego stabile dopo essere stati in prima linea durante la pandemia, va avanti: da sette giorni si attende un segnale chiaro e forte da parte della Regione. E Gianfranco Angioni, portavoce del comitato 26 Oss Asl di Cagliari, ha scritto alla presidente Alessandra Todde e ai consiglieri regionali: «Vi esorto a prendere una posizione fermamente orientata verso una soluzione: avete la vita di queste persone nelle vostre mani. Ogni ulteriore ritardo avrà conseguenze drammatiche e irreversibili».

Angioni riepiloga la situazione dei 26 operatori sociosanitari: «Come sapete da giorni tre grandi donne Oss occupano pacificamente l'interno del Consiglio Regionale. Queste professioniste, esemplari per il loro coraggio e il loro sacrificio, stanno lottando per un diritto fondamentale e inalienabile per loro e per i loro colleghi: la stabilizzazione da parte dell’Asl di Cagliari. Hanno dedicato il loro tempo e le loro energie in uno dei periodi più bui della sanità, durante la pandemia di Covid, affrontando ogni giorno sfide enormi con professionalità e dedizione». Nonostante questo impegno, prosegue Angioni, «oggi ci troviamo a constatare l'assenza di un segnale concreto da parte vostra per risolvere questa gravissima problematica. È fondamentale che ascoltiate le richieste di queste donne e dei loro colleghi, che chiedono di essere trattati con il rispetto e il riconoscimento che meritano». Questi oss sono inseriti in una graduatoria di stabilizzazione prioritaria con 137 idonei dalla quale sono rimasti esclusi in 26.

