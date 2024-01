L’appello: «Aiutatemi a ripulire le nostre spiagge dai rifiuti» 

Quasi ogni giorno Silvia Spano si infila i guanti e – da sola – raccoglie i rifiuti abbandonati sulle spiagge di Costa Rei e Castiadas. Per domani, però, la giovane di Castiadas che da oltre sei anni porta avanti una battaglia in difesa dell’ambiente raccogliendo soprattutto oggetti di plastica ha chiamato a raccolta i cittadini del Sarrabus (e non solo) organizzando una giornata di impegno collettivo. Punto di ritrovo, per chiunque volesse partecipare, i parcheggi in località Santa Giusta: alle 8,15. La pulizia inizierà alle 9 e terminerà a mezzogiorno con ritrovo finale sempre nei parcheggi di Santa Giusta. I rifiuti raccolti saranno smaltiti negli ecocentri di Costa Rei e di Castiadas.

«Cerchiamo di essere numerosi – è l’invito della giovane ambientalista – e arriviamo muniti di guanti, pinze e bustoni. Bambini e ragazzi devono essere accompagnati da persone adulte. Sarà poi possibile pranzare tutti assieme».

Silvia Spano chiede una mano anche alle attività commerciali della zona: «Ci hanno sempre dato sostegno – aggiunge – e spero che lo facciano anche questa volta, fornendoci bustoni e pinze». (g. a.)

