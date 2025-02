L’appello ai giovani della presidente Pro Loco 

Luana Piroddi, 39 anni, è la nuova presidente della Pro Loco di Tertenia. Con le elezioni del 20 febbraio è stato rinnovato il direttivo: Luigi Loi il suo vice, Carol Bastianelli è il segretario, tesoriere Samuele Pilia, consiglieri Battista Sotgia, Antonello Delussu e Giampaolo Melis. Piroddi succede alla presidenza di Martina Mereu. L'associazione turistica Pro Loco terteniese nasce nel 1977, un'intensa attività da quasi 50 anni in favore della comunità. Un compito sempre più difficile negli ultimi tempi per la troppa burocrazia e sempre meno volontari disposti a rendersi disponibili. Piroddi è già stata alla guida della Pro Loco anni fa, ha deciso di accettare nuovamente l'incarico per spirito di comunità. E lo dice con schiettezza. «Spero ci sia un ricambio generazionale, che le persone si avvicinino alla Pro Loco. Non possono essere sempre le stesse. Siamo in serie difficoltà - ammette - c'è troppa burocrazia. Mi sono rimessa in gioco a una condizione: che nuovi soci si avvicinino altrimenti sarà impossibile andare avanti. Ho accettato perché si fermerebbero importanti iniziative in programma come Biginau Antigu, le feste di San Pietro e Santa Sofia e altri eventi culturali. Si ferma tutto se la Pro Loco muore. Non basta ricevere contributi: servono persone, servono giovani». (f. me.)

