L’appassionato di Formula 1 finisce in manette a Bologna 

Per il suo 33esimo compleanno Nicola Fois si era regalato un viaggio a Imola. Era andato ad assistere al Gran Premio di Formula 1, da grande appassionato di motori qual è l’uomo residente a Girasole. I carabinieri l’hanno intercettato in un hotel di Bologna dove soggiornava con la compagna. Su disposizione del gip del Tribunale di Livorno, Antonio Del Forno, è stato trasferito nel carcere di Modena, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli inquirenti gli contestano di far parte del commando che ha assaltato il portavalori sull’Aurelia. Gruppo di cui avrebbe fatto parte anche Marco Sulis (35), di Villanova Strisaili, nipote di Giovanni Olianas, ex vicesindaco di Villagrande, condannato a 27 anni, 5 mesi e 15 giorni per una serie di assalti ai blindati.

Gli altri due ogliastrini destinatari delle ordinanze di custodia cautelare, Franco Piras (45), allevatore di Bari Sardo, e Francesco Palmas (45), servo pastore di Jerzu, erano stati sottoposti alla prova dello stub in occasione del loro rientro nell’Isola, il 30 marzo a Porto Torres, per rilevare eventuali residui di polvere da sparo sulle mani e anche sugli indumenti. E proprio Palmas è risultato positivo al test, che ha rivelato elementi compatibili con l’aver imbracciato un fucile.

Gli assalti ai furgoni portavalori e ai caveau messi a segno in Sardegna tra il 2013 e il 2016 avevano un preciso marchio di fabbrica: la regia ogliastrina. Le sentenze di condanna sono passate in giudicato a gennaio 2022, quando la Corte di Cassazione aveva confermato, salvo qualche eccezione, le decisioni della Corte d’Appello di Cagliari. In origine la Dda di Cagliari aveva contestato alla banda 12 rapine (alcune fallite) a market, centri commerciali, istituti di vigilanza e portavalori. Il bottino complessivo degli assalti fu di oltre 10 milioni di euro.

Quando, il 19 marzo 2016, erano stati firmati 23 ordini d’arresto la banda era pronta a un assalto a Voghera. La banda operava da anni e una parte del bottino era stato investito nell’acquisto di droga e immobili. Giovanni Olianas era anche il proprietario di un resort a Cardedu, intestato a un prestanome. Si era costruito una villa dove - è stato sostenuto dall’accusa e confermato dai magistrati che si sono espressi nei vari gradi di giudizio - teneva riunioni per organizzare le rapine e nascondeva parte del denaro.

