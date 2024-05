L’app del Comune in tilt, aggiornamenti fermi da aprile 

Qualche problema nelle ultime settimane per l’app Municipium, a Sestu. Un’applicazione per smartphone che consente ai cittadini di essere informati su tutte le attività del Comune e che dà modo anche di segnalare problemi e disservizi come buche o guasti vari.

Purtroppo da più di un mese sono iniziati dei problemi. L’applicazione non mostra più le ultime notizie ed è ferma ai primi di aprile. Un peccato dato che per molti era un modo per essere subito informati sui bandi comunali con una notifica, senza dover ricordarsi di andare sul sito. Molti cittadini temono che anche le segnalazioni siano ferme, perché secondo alcune lamentele non sempre gli uffici tecnici intervengono tempestivamente.

Una situazione temporanea, si affrettano a dichiarare dal Comune: «A causa di un aggiornamento del sito le notizie al momento purtroppo non arrivano. Ma stiamo risolvendo con un adeguamento di tutte le funzionalità», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni. Infatti il sito è cambiato completamente proprio un mese fa, con nuove funzioni e nuova grafica. Le segnalazioni? «Le riceviamo regolarmente. A volte però sono tante e non è sempre possibile intervenire in tempi brevi, ma lo facciamo il prima possibile», dice Meloni.

