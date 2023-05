L’apoteosi di Sant’Efisio tra fede, colori e tradizione 

Non sono neanche le 9 quando un piccolo gruppo di mormoni vestiti di bianco grida: «Tutti devoti tutti!». Sbuca tra la folla di migliaia di fedeli e turisti, una fiumana ai lati del largo Carlo Felice che già aspetta il passaggio del Santo. La Guardiania dell’Arciconfraternita del Gonfalone scende nel Largo, destinazione il palazzo del Comune: a cavallo scortano l’Alternos fino alla chiesetta di Sant’Efisio, nel cuore di Stampace. Da quel momento cominciano a sfilare i gruppi folk, ciascuno con i propri abiti tradizionali. Alcuni recitano il rosario in sardo (Esterzili, Iglesias, Sinnai, per esempio), mentre gli altoparlanti installati lungo il percorso descrivono tutto. L’impressione è che per strada dietro le transenne ci siano più turisti dell’anno passato, c’è anche una nave da crociera ormeggiata in porto. Un gruppetto di crocieristi si arrampica per le stradine di Stampace che ormai sono diventate un piccolo allevamento, tra purosangue e buoi giganteschi. «Wonderful», meraviglioso, dicono. Mentre una quarantina di emigrati sardi (arrivati a Cagliari per la conferenza dell’emigrazione organizzata dall’assessora regionale al Lavoro Ada Lai) prende posto in tribuna in via Roma. «È straordinario vedere tutte queste persone, sia per la parte religiosa che folkloristica, che vivono in maniera così forte questa festa», dicono.

Alle 8, quando l’Alternos Roberto Mura arriva nella chiesa di Sant’Avendrace per la vestizione, la festa di Sant’Efisio è ancora una parente lontana dell’apoteosi di via Roma, fatta di petali di rosa, sole a picco, e il suono delle launeddas che annunciano l’arrivo del cocchio e di migliaia di fedeli al seguito. Cagliari si sveglia lentamente, i gruppi folk (77 da tutta la Sardegna) cominciano a radunarsi ai Salesiani di via Sant’Ignazio, il cielo grigio si apre piano piano mentre i mazzieri a Palazzo Bacaredda cominciano a vestirsi. Preludio dell’inizio ufficiale dell’edizione numero 367 delle celebrazioni in onore del Martire guerriero, almeno sul versante Municipio: perché alle 10 Mura riceve dalle mani di Paolo Truzzu il Toson d’oro, gioiello simbolo della città, e l’investitura ufficiale (con un involontario e simpatico siparietto di una fascia tricolore che non si riesce a indossare) che testimonia che la festa può ufficialmente cominciare. «Un’emozione indescrivibile», dice.

Alle 8, quando l’Alternos Roberto Mura arriva nella chiesa di Sant’Avendrace per la vestizione, la festa di Sant’Efisio è ancora una parente lontana dell’apoteosi di via Roma, fatta di petali di rosa, sole a picco, e il suono delle launeddas che annunciano l’arrivo del cocchio e di migliaia di fedeli al seguito. Cagliari si sveglia lentamente, i gruppi folk (77 da tutta la Sardegna) cominciano a radunarsi ai Salesiani di via Sant’Ignazio, il cielo grigio si apre piano piano mentre i mazzieri a Palazzo Bacaredda cominciano a vestirsi. Preludio dell’inizio ufficiale dell’edizione numero 367 delle celebrazioni in onore del Martire guerriero, almeno sul versante Municipio: perché alle 10 Mura riceve dalle mani di Paolo Truzzu il Toson d’oro, gioiello simbolo della città, e l’investitura ufficiale (con un involontario e simpatico siparietto di una fascia tricolore che non si riesce a indossare) che testimonia che la festa può ufficialmente cominciare. «Un’emozione indescrivibile», dice.

In un rito che trae la sua forza dall’essere sempre uguale, a prima vista questo Sant’Efisio sembra una fotocopia: invece la novità dell’edizione 2023 è nella speciale ricorrenza degli 80 anni dai devastanti bombardamenti anglo-americani che hanno distrutto Cagliari che vede (anche) la sfilata dei sindaci di 93 Comuni che hanno accolto i cagliaritani costretti in quel tragico 1943 a lasciare la città.

Luci e tradizione

Non sono neanche le 9 quando un piccolo gruppo di mormoni vestiti di bianco grida: «Tutti devoti tutti!». Sbuca tra la folla di migliaia di fedeli e turisti, una fiumana ai lati del largo Carlo Felice che già aspetta il passaggio del Santo. La Guardiania dell’Arciconfraternita del Gonfalone scende nel Largo, destinazione il palazzo del Comune: a cavallo scortano l’Alternos fino alla chiesetta di Sant’Efisio, nel cuore di Stampace. Da quel momento cominciano a sfilare i gruppi folk, ciascuno con i propri abiti tradizionali. Alcuni recitano il rosario in sardo (Esterzili, Iglesias, Sinnai, per esempio), mentre gli altoparlanti installati lungo il percorso descrivono tutto. L’impressione è che per strada dietro le transenne ci siano più turisti dell’anno passato, c’è anche una nave da crociera ormeggiata in porto. Un gruppetto di crocieristi si arrampica per le stradine di Stampace che ormai sono diventate un piccolo allevamento, tra purosangue e buoi giganteschi. «Wonderful», meraviglioso, dicono. Mentre una quarantina di emigrati sardi (arrivati a Cagliari per la conferenza dell’emigrazione organizzata dall’assessora regionale al Lavoro Ada Lai) prende posto in tribuna in via Roma. «È straordinario vedere tutte queste persone, sia per la parte religiosa che folkloristica, che vivono in maniera così forte questa festa», dicono.

La messa

Nella chiesetta, alle 11.15 comincia la liturgia in mezzo ad almeno 300 persone che riempiono il piccolo tempio e affollano il sagrato. Gli uomini dell’Arciconfraternita danno un’occhiata all’orologio, tutto secondo copione, tutto secondo tradizione. A mezzogiorno in punto il cocchio con la statua del santo spunta sul sagrato: i guardiani si fanno spazio in mezzo alla folla che polizia e carabinieri fanno fatica a contenere. «Scivolate ordinatamente verso l’uscita, per favore. Il cocchio con i buoi non passa», dicono. Per qualche minuto chissenefrega dell’appello, tutti restano con il cellulare in mano per una foto ricordo.

Sa ramadura e l’incidente

Sono le 13.10, sono gli ultimi momenti della festa cittadina. Il carro comincia a ondeggiare in mezzo a due ali di devoti: arriva nel Largo, si ferma più di una volta, poi arriva all’ultima curva, davanti al Municipio. Dove aspettano Truzzu, il presidente della Regione Christian Solinas e l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi. «Questa è la festa dei cagliaritani e di tutti i sardi», dice il sindaco. «Oggi come allora, la devozione che nei secoli si è estesa da Cagliari a tutta la Sardegna, rappresenta l’immutata fede del popolo sardo verso questo mirabile santo», gli fa eco il governatore.

Nell’aria si respira il profumo de “Sa ramadura” e i petali sono giù sui lastroni, sotto il sole che è uscito definitivamente da dietro le nuvole. Via Roma è così colorata che per un giorno nessuno si accorge che sotto il vestito della festa, questa porzione di città in realtà è un gigante cantiere (che da settimana fa ammattire gli automobilisti e disperare i commercianti). Prima dell’arrivo del Santo, quasi all'ingresso di via Roma, un piccolo incidente con lieto fine: un cavallo scivola sui petali distesi a terra, il cavaliere viene disarcionato e il cavallo parte (spaventato) in fuga al galoppo. Nella corsa colpisce un altro cavallo, entrambi cadono poi si rialzano e corrono verso la stazione ferroviaria, dove vengono ripresi. Il cavaliere con la storica divisa arancione (dei miliziani) non riporta conseguenze (così come i due cavalli) e la processione riprende. Quando il Santo arriva davanti all’ingresso del Municipio, le portine a vetri del cocchio si aprono per quei pochi che riescono ad avvicinarsi, poi la processione riparte verso Giorgino. Il voto è sciolto, un’altra volta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata