L’apocalisse del cannonau 

Tra i filari dei vigneti che furono di Josto Miglior il canto delle cicale addolcisce il dramma dei campi. Nell’azienda di Manfredi Mura, il medico imprenditore di Jerzu che, nel 1980, acquistò i pregiati vigneti della vallata di Pelau proprio da Miglior, fondatore della Cantina Antichi Poderi, non c’è un acino buono. Caronte, con le sue temperature record (48.2 gradi) di lunedì scorso, ha bruciato l’uva, cancellando in poche ore le aspettative di un anno di sacrifici.

Il decano

«Ho 74 anni - dice Manfredi Mura - ma non avevo mai assistito a nulla di simile. Forse un’ondata di calore eccezionale risale al 1990, ma senz’altro non di questa portata». I filari devastati raccontano la sofferenza. «Vede questi acini? Sono cotti, bruciati e ossidati. Non ne è rimasto neppure uno da mangiare».

Aziende in ginocchio

L’azienda di Manfredi Mura si estende su cinquanta ettari, di cui diciotto coltivati a vitigno di cannonau. «Caronte ha messo a repentaglio la crescita dei ceppi giovani, mentre i vecchi sono stati bruciati con il danno che si sta manifestando giorno dopo giorno. L’unica speranza è che la pianta irrigata e trattata con concimi fogliari possa sopravvivere con la cacciata di femminelle secondarie». Nella vallata di Pelau, patria del Cannonau, i viticoltori sono in ginocchio e Mura se ne fa portavoce. Presidente del consorzio Cantine d’Ogliastra terra dei centenari, che abbraccia realtà produttive di Perdasdefogu, Jerzu, Cardedu, Loceri, Lanusei, Tortolì, Triei e Baunei, Mura raccoglie in media duemila quintali di uva all’anno. Le previsioni per la stagione della vendemmia sono dense di incognite. «Avevamo previsto di iniziare la vendemmia delle uve bianche intorno al 20 agosto, ma alla luce di ciò che è accaduto rischiamo che oltre il 70 per cento della produzione vada persa. I danni sono incalcolabili, anche perché il fenomeno potrebbe essere ancora in atto».

Il vento caldo ha superato la capacità di resistenza del vigneto, portato a un elevato livello di stress. Stremati anche un vigneto e un pergolato ultracentenari curati, all’epoca, da Josto Miglior. «Purtroppo - ammette l’imprenditore - non potremo onorare tanti contratti per cause di forza maggiore».

Calamità naturale

Sono diversi i Comuni che sul territorio hanno deliberato lo stato di calamità naturale, procedura utile per richiedere la concessione di aiuti economici alla Regione. Tra questi Bari Sardo, Cardedu, Gairo, Girasole, Jerzu, Osini e Talana, altro centro a vocazione viticola dove Caronte s’è beffato degli agricoltori. «L’assessorato regionale dell’Agricoltura - prosegue Mura - ha preso subito atto della situazione e ha programmato una piattaforma per Laore dove gli utenti, entro il 3 agosto, devono presentare richiesta. Poi ci saranno ulteriori 10 giorni per verificare le domande e altri 60 per stimare i danni».