Lapide scomparsa dal cimitero, protestano i parenti del defunto 

Vanno in cimitero e non trovano più la lapide del proprio caro. È successo in questi giorni di grande afflusso nel camposanto di via Marconi per le celebrazioni di Ognissanti e dei defunti.Arrivati per posare un fiore sul loculo, i parenti hanno visto che era rimasto solo il cemento mentre la lastra, con tanto di vaso, nome e altre scritte in ottone era sparita.Comprensibile la preoccupazione tanto che si sono recati subito in direzione per capire cosa fosse successo. La lastra si trovava nella parte monumentale del cimitero, nel muro che divide la parte nuova da quella vecchia e che è a concessione perenne.

Dagli uffici cimiteriali fanno sapere che al momento che non c’è traccia della lastra neanche in magazzino, per questo è quasi certo che sia caduta frantumandosi in mille pezzi. Questo perché il loculo su cui poggiava era in condizioni critiche.

Da lì poi, dal momento che il defunto risulta morto nel 1952, non è stato possibile rintracciare i parenti ancora in vita. Inoltre la manutenzione del loculo, essendo la concessione perenne, spettava agli stessi familiari. Familiari che si sono recati negli uffici per cercare di recuperare almeno gli oggetti in ottone, ma nemmeno di questi c’era traccia. «Per questo – dicono -, valuteremo se ci sono gli estremi per presentare una denuncia. Che fine ha fatto la lastra? E i pezzi d’ottone che la componevano? Non è ammissibile che sia sparito tutto nel nulla. Tra l’altro è impossibile che cadendo da quella minima altezza il marmo si sia frantumato».

