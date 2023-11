Lapid chiede di destituire Netanyahu  

Tel Aviv. Un blitz nell’ospedale di al Shifa alla ricerca di terroristi e il parlamento di Gaza che salta in aria. L’offensiva di Israele continua senza sentire ragioni. A poco valgono le prese di posizione dell’Onu o della Lega Araba per chiedere una tregua. Truppe israeliane «stanno continuando l’operazione precisa e mirata contro Hamas nel complesso dell’ospedale Shifa» di Gaza City, ha fatto sapere l’esercito. Non solo, le forze armate israeliane hanno aggiunto che nel reparto risonanze dell’ospedale sono stati trovati «mezzi da combattimento, materiale di intelligence e militare di Hamas». In precedenza, l’agenzia France Presse aveva riferito che l’Idf si era ritirato dal nosocomio. «Questo posto dopo il 7 ottobre ha costituito un nascondiglio per circa 200 terroristi di Hamas che avevano partecipato alle stragi e che sono scappati qua», ha affermato il portavoce militare israeliano Daniel Hagari. I militari avrebbero trovato «uniformi di cui membri di Hamas si sono sbarazzati» per unirsi ai civili. «Gli ospedali Shifa, Rantisi e altri ancora - ha sostenuto - sono stati utilizzati da Hamas».

Il rifiuto

Gli amministratori dell’ospedale tuttavia si sono rifiutati di evacuare i pazienti «in strada», ha spiegato ad Al Jazeera il portavoce del ministero della Sanità di Hamas, Ashraf Al-Qudra. «Il direttore dell’ospedale ha detto chiaramente che l’evacuazione deve avvenire attraverso un corridoio umanitario sicuro che protegga gli standard sanitari», ha affermato. «Non possiamo evacuare l’ospedale in strada. Sarebbe una condanna a morte» per i pazienti, ha aggiunto.

L’azione

Intanto, l’esercito israeliano ieri ha fatto saltare il palazzo del parlamento di Hamas a Gaza, conquistato nei giorni scorsi. Lo ha riferito il sito Ynet. Il capo degli affari umanitari dell’Onu Martin Griffiths, invece, ha presentato un piano in 10 punti per «tenere a freno la carneficina» a Gaza, che sta raggiungendo «nuovi livelli di orrore ogni giorno». Nel piano si chiede, fra l’altro, di «facilitare gli sforzi per un flusso continuo di aiuti», mentre il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid ha chiesto la destituzione di Benyamin Netanyahu e di sostituirlo con un’altra figura interna al Likud, senza indire nuove elezioni. Lapid ha detto che «il pubblico ha perso la fiducia in Netanyahu», e che «non possiamo condurre un’operazione» militare «con un premier di cui non abbiamo fiducia».

RIPRODUZIONE RISERVATA