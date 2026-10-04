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Carbonia.
05 ottobre 2026 alle 01:22

L’apertura della piscina in ritardo scatena la polemica 

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Nuove norme sulla sicurezza e la possibilità di aumentare le corsie allungano i tempi di riapertura della piscina. Gli amministratori hanno organizzato una riunione pubblica per fare il punto sui lavori e spiegare le cause dei ritardi ma l’incontro si è trasformato anche in polemica politica fra maggioranza e opposizione e sono stati espresse perplessità su ritardi e procedure

«Speravamo che l’apertura fosse possibile in autunno, auspichiamo che avvenga subito dopo», ha anticipato il sindaco Pietro Morittu. La piscina è chiusa da 4 anni, dopo l'insediamento della nuova Giunta. Reperendo quasi un milione e mezzo è stata sottoposta a ristrutturazione strutturale ed energetica. Il Comune la considerava conclusa ma, come affermato dalla Giunta rappresentata dal sindaco e dagli assessori Manolo Mureddu e Giorgia Meli, «in agosto è entrato in vigore il decreto sulla sicurezza con obbligo giuridico delle piscine soprattutto su filtrazione e aspirazione e si è presentata anche l'occasione di portare le corsie da 5 a 6». Una consultazione preliminare di mercato ha evidenziato l'interesse di due imprese «e nel frattempo sono stati instaurati contatti anche con la Federazione per inquadrarla come impianto scuola», ha anticipato Morittu. Gli utenti pongono quesiti: «Bene, ma non benissimo - sottolinea Alessio Pisu, ex frequentatore - la città attende questo servizio: il decreto non si discute, quanto alle corsie si poteva prevedere». Antonio Multineddu, pensionato, aggiunge: «Per gli anziani la piscina è anche terapia: i criteri per le sicurezza, anche se non come decreto legge, erano noti dal 2025 e poi perché non avviare la gestione con la nostra società in house?». Perplessità anche da Benedetta Agus, madre di un agonista: «Ormai siamo abituati a recarci a Cagliari, quando l'impianto riaprirà rifletteremo sulla qualità dell'attività». Ma il dibattito ha ceduto anche agli attriti politici. Secondo Luca Arru «inizialmente si parlò di affidamento diretto, proponemmo di usare fondi per garantire la gestione ma ora vogliamo tempi certi». Tensione anche quando l'incontro è stato chiuso non consentendo a Daniela Garau di intervenire.Ieri in una nota Sinistra Futura che parla di «assemblea diventata monologo: nessuna informazione certa».

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