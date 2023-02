L’Ape abbandonata da mesi usata come discarica  

I cassonetti non ci sono più da tempo ma agli incivili poco importa. Basta poco infatti per ingegnarsi a trasformare in un cassonetto improvvisato un’Ape Piaggio abbandonata in via Regina Elena a ridosso delle abitazioni e di diverse attività commerciali. Ormai da mesi il mezzo è diventato una discarica. Chi passa lo riempie di tutto lasciando all’interno grossi bustoni neri di spazzatura di ogni tipo: dai resti di materiale edile a umido in decomposizione visto l’odore poco gradevole.

Va da sé che l’Ape è abbandonata da tempo, senza targa, ormai senza sedili, con i finestrini rotti e le gomme a terra. I residenti della zona da tempo chiedono che sia rimossa in modo che non venga più riempita di rifiuti e che si possa eliminare questo stato di degrado dal centro storico. Il problema è che non avendo la targa, non sarà facile risalire al proprietario in modo da addebitargli tutte le spese di rimozione e smaltimento.

Il nucleo di vigilanza ambientale della Polizia Locale interviene comunque anche in questi casi, grazie a Sicurezza Ambiente che provvede poi alla rottamazione dei mezzi. Lo scorso anno sono stati una settantina i veicoli rimossi dal centro e dal litorale, alcuni diventati rifugio di senza tetto altri trasformati, come quello di via Regina Elena, in discariche. E molti senza fissa dimora infatti dormono nelle auto. Come il caso dell’uomo che in via Tirso vive all’interno di un camper poi finito in mare, nei giorni scorsi, e recuperato dai vigili del fuoco allertati dalla Polizia locale. (g. da.)

