Lapagol: la dedico alle mie bambine  

Il Cagliari vince ancora all'ultimo tuffo e lo fa col suo bomber ritrovato, Gianluca Lapadula. Che Ranieri ha gettato nella mischia, in svantaggio, alla mezz'ora della ripresa, e che ha trovato la rete della qualificazione all'ultimo minuto. «Ed è solo l'inizio», sorride il numero nove italo-peruviano.

Ricominciamo

E' felice, Lapadula. Un gol dei suoi, sull'assist di Petagna, e la fine di un incubo. A luglio l'intervento alla caviglia e il lungo stop. Ieri il ritorno in campo e il gol. «Lo dedico alle mie tre bambine», esordisce nel do po-partita, «è stata un'estat e intensa, ci ho lavorato e ora sono contento per tutti: i miei compagni, l'allenatore e la società». E alla fine un abbraccio con Ranier i : «E' qualcosa iniziata lo scorso anno, è giusto continuare. Ma questo è solo l'inizio, è tornato il vero Cagliari».

Ranieri

E il tecnico si gode la seconda di fila: «Abbiamo ancora da lavorare, h o utilizzato giocatori che dovevano fare minutaggio e hanno fatto 120 minuti, vuol dire che si allenano bene. Avremmo potuto vincerla prima, ma anche perderla e sarebbe stato un peccato, viste le tante occasioni avute. I gol subiti? Facciamo errori che non facevamo lo scorso anno, ma l'unica medicina è il lavoro».

