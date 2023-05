Lapadula una sentenza, Nandez da urlo 

Decisamente una direzione di gara all’altezza delle attese. Una prima frazione di gioco in cui l’arbitro se la cava fischiando il minimo indispensabile e senza dover ricorrere ad alcun provvedimento disciplinare, lasciando correre la caduta in area di Carboni che, tuttavia, reclama il penalty scatenando la reazione della tifoseria. Di Bello si conferma uno degli arbitri di maggiore affidamento, anche in partite come quelle di ieri, ad altro tasso di agonismo.

Nella ripresa Di Bello estrae il cartellino giallo in quattro circostanze per punire gli interventi irregolari di Ellertsson su Zappa, Hristov su Lapadula, Dossena su Novakovich e Kourfalidis su Suobota. Congrui I 5’ di recupero assegnati in coda al secondo tempo. Direzione di gara ottimale.