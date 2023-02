Lapadula torna giusto in tempo per il big match 

Ci sono allenatori che studiano alla lavagna ogni minimo movimento o che puntano tutto sul possesso palla. E poi c'è Claudio Ranieri, che il “tiki-taka” lo ama come l'aglio i vampiri e va sul sicuro: «Il mio schema offensivo preferito? Il portiere che rinvia lungo e l'attaccante che fa gol, senza mille inutili passaggi e passaggetti a destra o sinistra». Facile, soprattutto se il rinvio del portiere raggiunge un bomber come Gianluca Lapadula, uno di quelli che fanno la fortuna di chi ce l'ha. Il Cagliari, che lo ha inseguito per tutta l'estate, se lo tiene stretto e soffre maledettamente quando non c'è. Come a Venezia, dove il numero 9 italo-peruviano è rimasto dietro la lavagna per il cartellino rosso di Bari.

Bomber vitale

Ranieri, lui e Pavoletti, li ha battezzati subito al suo arrivo: «Ho due bocche da fuoco». E li ha subito gettati insieme nella mischia. Operazione che è durata neanche 90 minuti, visto che il Pavoloso si è fermato subito nella prima gara col Como. È rimasto il “Bambino”, che ha lavorato per due, caricandosi tutto il peso dell'attacco sulle spalle e andando a far la guerra, in casa e fuori. Tre gol, pesantissimi, contro Spal, Benevento e Bari, per un totale di 10 perle, abbastanza per toccare doppia cifra dopo 24 partite. Confermandosi un animale della cadetteria (48 reti in 94 partite) e scoprendosi anche trascinatore del Cagliari. «Per noi è vitale», ha spiegato il tecnico, «un ragazzo umile, che lotta e si dà da fare per i compagni».

Angelo e diavolo

Aspettando di ritrovare il suo gemello del gol, Lapadula è pronto a sfidare il Genoa, dove nel biennio 2017-2019 non è riuscito a lasciare il segno (appena 8 reti in 38 partite giocate sotto la Lanterna). La maglia numero 9 sulle spalle, ma con l'animo del mediano. Per lui parlano i numeri. Quelli da bomber ricordano le 10 reti segnate (meglio soltanto Cheddira e Brunori sinora in Serie B) sui 50 tiri effettuati, tutte dentro l'area di rigore e 5 di testa (nessuno come lui nel torneo cadetto). Ma poi ci sono anche quelli del Lapadula combattente, con i 340 duelli e, soprattutto, i 40 falli commessi, che lo portano al decimo posto tra i giocatori più “cattivi” della cadetteria. Perché nella battaglia Lapadula si esalta, come a Bari, dove l'eccesso di carica agonistica lo ha portato a raccogliere due cartellini gialli e la sua seconda espulsione in carriera in Italia (la prima, ai tempi del Lecce, proprio contro il Cagliari, dopo uno scontro all'arma bianca col gigante olandese Olsen). Un eccesso che ha portato a una tirata d'orecchie da Ranieri, che si affida anche alla sua esperienza. Per questo, in casa rossoblù si è guadagnato velocemente un ruolo da leader, tanto da portare al braccio la fascia da capitano nella gara contro il suo ex Benevento, abbattuto con un suo gol in inferiorità numerica. Oggi Lapadula riprende il suo posto: Ranieri e il Cagliari gli chiedono altre reti e la vittoria per tornare a guardare in alto.