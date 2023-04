Lapadula: «Sto bene e sono carico» 

Il Cagliari si gode Gianluca Lapadula. Sabato contro il Südtirol l'italo-peruviano è andato a segno per la quarta partita consecutiva, con il sedicesimo gol stagionale che gli vale il primato solitario nella classifica cannonieri. E lunedì prossimo a Pisa potrebbe giocare la sua centesima gara tra i cadetti, dove viaggia all'invidiabile media di più di una rete ogni due partite. «Sono molto motivato, non ci sono dubbi», ha spiegato ieri a Sky Sport. «E fisicamente sto bene, a parte un acciacco alla caviglia guarito in nazionale».

La strada giusta

I gol di Lapadula hanno riportato il Cagliari in alta quota: «Abbiamo la possibilità di crederci, affrontiamo partita per partita. La cosa più importante è l'allenamento e poi crederci, anche quando sembra impossibile». Lapagol confida nella spinta dei tifosi: «Il nostro stadio è un'arma fondamentale. Dobbiamo continuare con lo stadio pieno e l'atteggiamento di sabato». Tra i segreti, l'immediato feeling con Ranieri: «C'è un rapporto di stima e fiducia reciproca e questo è importante, anche perché ci siamo appena conosciuti. Ranieri mi ha dato grande responsabilità e questo mi ha aiutato tanto». Infine, sulla classifica cannonieri: «Bella lotta, vedremo chi vincerà. Ci divertiremo fino alla fine». (al.m.)

