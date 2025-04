Lapadula (Spezia) affonda la Sampdoria 

Il Sassuolo arresta la sua corsa verso la massima serie dopo una sconfitta in una partita spettacolare al Barbera di Palermo. Un super Pohjanpalo (tripletta e assist) trascina i rosanero nel pirotecnico 5-3 contro la capolista e permette ai siculi di sorpassare il Cesena in zona playoff. Ricco di emozioni anche il 3-3 di Catanzaro-Bari: Favilli beffa le Aquile al 92’. Lo Spezia infine vince 2-0 il derby ligure contro la Sampdoria, che rischia di retrocedere in Serie C: decide la doppietta dell’ex rossoblù Lapadula.

Nella vittoria del Palermo sulla capolista il grande protagonista è appunto Pohjanpalo che segna tre gol, fa un assist decisivo e provoca l’autogol di Toljan. Per il Sassuolo, che così allunga i tempi di una possibile festa promozione, a segno Pierini, Moro e Obiang. Nel derby ligure, invece, il protagonista è l’ex Cagliari Gianluca Lapadula, autore di due gol che proiettano lo Spezia sempre al terzo posto in classifica dietro Sassuolo e Pisa. Infine, spettacolare sfida tra Catanzaro e Bari, conclusa con un pareggio ricco di gol. A segno per i galletti Lasagna, Favasuli e Favilli. I gol dei calabresi invece vengono messi a segno da Iemmello, autore di una rete da incorniciare, Bonini e Quagliata. Il Catanzaro resta così in sesta posizione e il Bari in nona.

