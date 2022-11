Lapadula : siamo vicini alla svolta 

«La svolta l’ho avvertita e la sento: questo, nonostante quattro pareggi di fila, deve essere il nostro weekend e darci fiducia e motivazione per tornare alla vittoria». Gianluca Lapadula, nonostante il rammarico per il suo fuorigioco millimetrico che ha portato ad annullare il gol di Pavoletti al 99’, ritiene che il Cagliari abbia fatto il passo giusto per superare i problemi e rimettersi in corsa. «Vedo una squadra forte con gran potenziale», afferma, «sono sicuro che questa partita ci darà grandissima energia in vista del Parma: contro la capolista abbiamo riacciuffato un risultato che non tutti avrebbero ripreso. L’avevamo preparata molto bene, stiamo incontrando difficoltà ma lavoriamo per uscirne quanto prima».

Pallone pesante

Quando, a un minuto dalla fine del recupero, l’arbitro Fabbri ha dato rigore per la sbracciata di Mazzitelli (peraltro ai suoi danni) Lapadula non ha avuto dubbi: ha preso la palla e si è presentato sul dischetto, nonostante il precedente errore dagli undici metri con la Spal alla terza giornata. Autostima ripagata: battuta potente da una parte, Turati dall’altra e 2-2 al 97’. Pensava di averla risolta, col successivo cross sporcato da Lucioni per il gol di Pavoletti, ma in partenza l’italo-peruviano era in minimo fuorigioco. «Il Var ha annullato il gol ma per fortuna che c’è, anche se a questo giro ci ha detto contro», l’ammissione di Lapadula, «obiettivamente siamo contenti per il pari, poi sul piano emozionale portiamo dentro delusione e grandissimo rammarico. È un peccato ma sono molto contento per il carattere e l’unione che abbiamo mostrato». Sulle proteste lato Frosinone taglia corto: «Il braccio dell’avversario era largo e ho sentito una botta sul viso, mi sembra difficile parlarne essendoci il Var».

Striscia positiva

Con ieri diventano quattro le giornate consecutive in gol per Lapadula: non gli capitava da tre anni esatti, col Lecce dove la quarta fu proprio contro il Cagliari e su rigore il 25 novembre 2019. Il suo rimpianto è che la serie non abbia portato vittorie: «I risultati di certo dicono che qualcosa manca, però stiamo lavorando con tanta passione e voglia di crederci». Sulla partita: «Alla fine volevamo riprenderla più di carattere che di gioco, ci abbiamo provato fino all’ultimo e peccato per il gol annullato. Dal primo tempo si è vista la nostra maniera di giocare, poi siamo andati in difficoltà ma il Cagliari c’è». E, dopo un avvio difficile, i rossoblù ora hanno anche Lapadula a pieno regime.