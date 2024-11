Lapadula si riprende il Perù 

Gianluca Lapadula torna in nazionale. Dopo aver saltato le partite di ottobre, per un infortunio che lo aveva costretto a fermarsi appena aveva segnato il suo primo gol stagionale in Coppa Italia con la Cremonese, il numero 9 del Cagliari si riprende il posto col Perù. E non certo in una situazione semplice per la sua nazionale: a ottobre la Blanquirroja ha sì trovato la prima vittoria nel girone battendo 1-0 l’Uruguay, ma dopo 10 giornate (su 18 totali) è al nono e penultimo posto con appena 6 punti, a -6 dal settimo che vale gli spareggi e a -7 dal sesto ossia il primo che qualifica ai Mondiali del 2026. In questa sosta Lapadula sarà impegnato alle 2.30 della notte italiana fra venerdì e sabato in casa col Cile, sfida senza appello perché si affrontano le ultime due in classifica, per poi avere un impegno tutt’altro che facile all’una della notte fra martedì 19 e mercoledì 20 con l’Argentina capolista, alla Bombonera di Buenos Aires.

I convocati

Sono sette i rossoblù convocati, Lapadula incluso. Matteo Prati è con l’Italia Under 21, con cui a ottobre ha ritrovato minuti dopo l’infortunio di Lecce. Gli Azzurrini hanno già conquistato un mese fa la qualificazione agli Europei del prossimo anno, in questa sosta hanno due amichevoli: venerdì a Empoli contro la Francia (ore 16.15) e martedì 19 a La Spezia contro l’Ucraina (ore 18.15), due avversarie a loro volta qualificate e che il 3 dicembre conosceranno le proprie avversarie nel sorteggio. Per Prati stamattina il raduno a Tirrenia. In Uefa Nations League proverà a trovare altre presenze con l’Albania Alen Sherri, dopo l’esordio in Serie A sabato in Cagliari-Milan: finora ne ha solo una, il 9 novembre 2022 col Qatar, per lui ora doppia partita in casa a Tirana sabato contro la Repubblica Ceca e martedì 19 con l’Ucraina (entrambe alle 20.45). È in un gran periodo con la Romania Răzvan Marin, 4 gol consecutivi e 6 nelle ultime 8 presenze: ci riproverà venerdì col Kosovo e lunedì prossimo con Cipro (tutte alle 20.45 a Bucarest). La Slovacchia di Adam Obert va in Svezia sabato e riceve l’Estonia martedì 19, sempre alle 20.45 e in Nations League.

Fuori Europa

Assieme a Lapadula, in tre del Cagliari hanno una trasferta intercontinentale da sostenere. L’altro in Sud America è Yerry Mina, con la Colombia attualmente seconda e in pole position per andare ai Mondiali: il difensore, reduce dalla squalifica col Milan, giocherà all’una della notte fra venerdì e sabato al Centenario di Montevideo con l’Uruguay e a mezzanotte fra martedì 19 e mercoledì 20 in casa con l’Ecuador. Qualificazioni alla Coppa d’Africa per Zito Luvumbo: nel Gruppo F l’Angola - prima a punteggio pieno - ospita il Ghana venerdì alle 20, poi va in Sudan lunedì alle 17. Rispetto a ottobre non sono stati convocati gli altri due africani, Antoine Makoumbou dal Congo e Kingstone Mutandwa dallo Zambia: rimangono in Sardegna.

